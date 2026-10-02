Сербия продлила снижение топливных акцизов из-за энергетического кризиса

Россия и Сербия продлили газовый контракт на прежних условиях

Сербия договорилась с Газпромом о продлении газового контракта на три месяца

Tекст: Мария Иванова

Срок действия предыдущего соглашения на поставки энергоносителя из России в Сербию истекал 30 сентября, передает РИА «Новости». В эфире национального Радио и телевидения Сербии руководитель предприятия подчеркнул, что российский концерн пролонгировал контракт с Белградом.

При этом для страны были сохранены все действовавшие до сих пор выгодные условия получения природного газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник покупка российского газа сохранила Сербии 12 млн евро за одну неделю. В субботу президент республики Александр Вучич заявил о планах продлить соглашение на поставки энергоносителя.

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил контакты глав государств по вопросу поставок газа в Сербию.