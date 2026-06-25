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Глава «Газпром нефти» заявил о сложностях продажи сербской NIS
Глава «Газпром нефти» Дюков заявил о сложностях продажи сербской NIS
Переговоры о продаже сербской NIS продолжаются, но это сложная сделка, которая требует времени, сообщил глава «Газпром нефти» Александр Дюков на годовом собрании акционеров.
Российская энергетическая корпорация продолжает обсуждать условия реализации своей сербской дочерней структуры. Глава компании Александр Дюков в ходе годового собрания акционеров подчеркнул, что процесс требует значительного времени, передает «Интерфакс».
«В настоящий момент ведем переговоры о продаже акций, это сложная сделка, она требует времени, чтобы прийти к договоренности. Процесс продолжается», – заявил он.
В начале 2025 года NIS попала в американский санкционный список, после чего от России потребовали полного вывода капитала. В текущем году венгерская MOL договорилась о приобретении 56,15% акций предприятия. В дальнейшем часть этого пакета может быть передана компании ADNOC из ОАЭ, а Сербия получит право увеличить свою долю на пять процентных пунктов.
В середине июня Белград и Будапешт уже подписали соглашение о будущем управлении активом. Однако для окончательного завершения сделки сторонам необходимо получить разрешения от регулирующих инстанций, главным из которых выступает американское ведомство OFAC. NIS остается единственным добытчиком углеводородов в Сербии и владеет крупным нефтеперерабатывающим заводом.
Ранее Сербия согласовала с венгерской компанией MOL условия покупки контрольного пакета акций NIS.
Месяцем ранее Белград отверг уточненное предложение потенциального покупателя.
Сама находящаяся под санкциями российско-сербская компания запросила у американских властей продление лицензии на операционную деятельность.