Площадь пожара на Невском проспекте достигла 600 квадратных метров

Пожар на чердаке дома на Невском проспекте достиг 600 квадратных метров

Tекст: Денис Тельманов

Площадь пожара на чердаке здания по адресу Невский проспект, дом 65 в центре Петербурга составила 600 квадратных метров, передает РИА «Новости». По информации городского главного управления МЧС, ранее пожар охватывал только 100 квадратных метров, но затем распространился по деревянной обрешетке на мансарду.

В ведомстве отметили: «По уточненной информации, в шестиэтажном жилом здании размером 30 на 40 метров происходит горение чердака на площади 600 квадратных метров».

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, тушение осложняется сложной конструкцией здания и высокой пожарной нагрузкой.

В 16.01 по московскому времени пожару был присвоен номер три сложности. На данный момент сведений о пострадавших нет. Для ликвидации возгорания привлечены 10 единиц техники и 45 сотрудников МЧС.

