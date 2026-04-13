Площадь пожара на Невском проспекте достигла 600 квадратных метров

Пожар на чердаке дома на Невском проспекте достиг 600 квадратных метров
В центре Петербурга пожар на чердаке жилого дома на Невском проспекте распространился на 600 квадратных метров, огонь охватил мансардные помещения.
Площадь пожара на чердаке здания по адресу Невский проспект, дом 65 в центре Петербурга составила 600 квадратных метров, передает РИА «Новости». По информации городского главного управления МЧС, ранее пожар охватывал только 100 квадратных метров, но затем распространился по деревянной обрешетке на мансарду.
В ведомстве отметили: «По уточненной информации, в шестиэтажном жилом здании размером 30 на 40 метров происходит горение чердака на площади 600 квадратных метров».
Как сообщили в пресс-службе МЧС России, тушение осложняется сложной конструкцией здания и высокой пожарной нагрузкой.
В 16.01 по московскому времени пожару был присвоен номер три сложности. На данный момент сведений о пострадавших нет. Для ликвидации возгорания привлечены 10 единиц техники и 45 сотрудников МЧС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на чердаке шестиэтажного жилого дома в центре Петербурга на Невском проспекте вспыхнул пожар.
В Московском районе Петербурга огонь охватил четыре квартиры, из здания эвакуировали 30 человек.