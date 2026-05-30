Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».
При атаке БПЛА в Курской области женщина получила ожог и травму
В результате атаки беспилотника в Льговском районе ранена местная жительница, получившая минно-взрывную травму и ожог стопы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Пострадавшую в результате атаки БПЛА в Льговском районе женщину оперативно доставили в областную больницу для оказания необходимой медицинской помощи, сообщил в Max Хинштейн.
«У 62-летней женщины минно-взрывная травма, термический ожог в области левой стопы», – написал глава региона. Он добавил, что местные медики сделают все необходимое для скорейшего выздоровления пациентки.
Ранее восемь жителей Курской области пострадали от ударов украинских беспилотников.
В середине месяца вражеский дрон ранил семейную пару в селе Песчаное.
До этого два человека получили ранения при атаке дрона на автозаправочную станцию в городе Льгове.