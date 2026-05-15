Два человека получили травмы при атаке дрона в Беловском районе Курской области
В Беловском районе от вражеского дрона пострадали два человека, когда БПЛА ВСУ нанёс удар по селу Песчаное, сообщил в Max-канале губернатор региона Александр Хинштейн.
«В результате ранена 45-летняя женщина: у неё слепые осколочные ранения левого плеча и бедра. Её супруг получил минно-взрывную травму, осколками посечена голова, шея и плечо. Оба находятся в состоянии лёгкой степени тяжести, на месте им оказана необходимая медицинская помощь, в ближайшее время доставим их в Курскую облбольницу», – написал он.
Хинштейн призвал жителей региона быть предельно внимательными и острожными, так как ВСУ не оставляют попыток навредить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу системы ПВО сбили 84 дрона ВСУ над Курской областью