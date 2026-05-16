Онищенко назвал виновных во вспышке норовируса на лайнере Ambition
Вспышка гастроэнтерита произошла на круизном лайнере Ambition по вине ответственного за питание персонала, заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
«Просто надо выгнать с работы тех, кто отвечает за организацию питания. Может быть, в том числе и главного шеф-повара. Потому что это просто несоблюдение санитарных требований как к сырью пищевому, так и к технологиям приготовления», – сказал он ТАСС.
Онищенко отметил, что риски возникновения подобных заболеваний на круизных лайнерах сопоставимы с рисками на суше.
В мае 2026 года лайнер Ambition прибыл в Бордо с Шетландских островов, совершив остановки в Белфасте, Ливерпуле и Бресте. После смерти мужчины на борту от гастроэнтерита, вызванного норовирусом, около 1,7 тыс. человек были изолированы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор в 2025 году зафиксировал вспышку норовирусной инфекции на круизном судне «Николай Карамзин». В мае 2026 года на борту лайнера Caribbean Princess свыше 100 человек заразились норовирусом. Вирусолог Альтштейн рассказал об особенностях норовируса.