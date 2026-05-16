Джон Траволта со слезами на глазах назвал спецприз в Каннах «за гранью „Оскара“»

Tекст: Катерина Туманова

Траволта был потрясён и тронут неожиданной наградой, с трудом сдерживая слёзы, сказал: «Это за пределами „Оскара“! Полнейшая неожиданность! Не могу поверить. Этого я меньше всего ожидал» – воскликнул взволнованный Траволта по-французски, а толпа разразилась бурными аплодисментами, пишет Variety.

Обращаясь к директору Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, Траволта добавил: «Вы говорили, что это будет особенный вечер, но я не знал, что это будет означать именно это». Фремо ответил: «Мы знали!»

По словам Траволты, когда он встретился с Фремо в ноябре, он и представить не мог, что его фильм примут. А когда Тьерри сказал, что его не просто приняли, а что он войдет в историю, потому что станет первым фильмом, принятым так рано, Траволта разрадался, как ребенок, потому не мог в это поверить.

Траволта, дважды номинированный на «Оскар» за лучшую мужскую роль, в этом году посетил Каннский кинофестиваль, чтобы представить свой фильм «Ночной автобус с пропеллером в один конец», снятый при поддержке Apple по одноименной детской книге 1997 года.

Автобиографический семейный фильм, который он назвал «самым личным фильмом в своей карьере», рассказывает историю в золотую эпоху авиации, когда юный любитель самолетов Джефф и его мать отправляются в путешествие через всю страну в Голливуд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Джон Траволта обнаружил киноляп в фильме Тарантино. Он так же назвал любимых русских творцов. Звездных гостей эвакуировали с вечеринки Каннского кинофестиваля.