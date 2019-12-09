Джон Траволта обнаружил киноляп в фильме Тарантино

Голливудский актер Джон Траволта нашел киноляп в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», вышедшем на экраны в этом году.

Траволта, у которого есть лицензия пилота, указал на эпизод, где Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) возвращается в США из Италии. В эпизоде поясняется, что герой Ди Каприо летел на Boeing-747, хотя эта модель эксплуатируется с января 1970 года, а действие картины происходит в 1969 году.

«Десять месяцев разницы! Он должен был летать на Boeing-707!» – рассказал Траволта изданию The Wrap, сообщает «Российская газета». По словам Траволты, с февраля 1969 года проходили лишь испытания Boeing-747.

При этом актер отметил, что общее впечатление от фильма Тарантино казус с самолетом не испортил. Он добавил, что режиссер невероятно точно передал атмосферу Лос-Анджелеса 1969 года.

Картина «Однажды в ... Голливуде» вышла на экраны летом 2019 года, в Москве Тарантино лично представлял фильм на премьере.