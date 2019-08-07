Тарантино представил в Москве фильм «со всей русской душой»

Голливудский режиссер Квентин Тарантино представил в московском кинотеатре свой девятый фильм «Однажды... в Голливуде».

«Это было потрясающим опытом, я знал что тут любят меня, но пока я не приехал и не увидел все своими глазами я не верил, что это правда. Я хочу сказать, что я простой американец, который ценит вашу любовь», – приводит слова режиссера «Интерфакс».

Перед премьерой Тарантино поблагодарил собравшихся и отметил, что пришло много людей. До этого режиссер приезжал в Москву на ММКФ в 2004 году, где представлял фильм «Убить Билла-2».

Тарантино рассказал, что во время его прохода по красной дорожке одна из фанаток сказала ему о его «русской душе». «Я презентую фильм со всей русской душой», – добавил Тарантино.

На премьере картины присутствовали глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова, блоггер BadComedian Евгений Баженов, режиссер Константин Богомолов, Ксения Собчак, актеры Александр Петров, Дмитрий Певцов, Ингеборга Дапкунайте, Аглая Тарасова, журналист и кинокритик Антон Долин и другие.

События фильма происходят в Голливуде в 1969 году, актер Рик Далтон в исполнении Леонардо ДиКаприо и его дублер Клифф Бут, которого сыграл Брэд Питт, пытаются найти себя в мире киноиндустрии.

Ранее фильм «Однажды...в Голливуде» был признан одним из самых ожидаемых фильмов 2019 года.