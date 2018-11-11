Самые ожидаемые фильмы 2019 года

В 2019 году ожидаются премьеры от сразу нескольких любимых народом режиссеров, от которых давно ничего не ждали. При этом анонсы голливудской продукции предвещают существенный удар по кошелькам родителей, а российской – целый ряд патриотических блокбастеров про войны разных эпох, включая агрессию НАТО против Югославии.

«Т-34» Алексея Сидорова

Фильмы бывают трех типов: хорошие, плохие и про Великую Отечественную войну, память о которой уже оформилась в аналог национальной идеи. Правда, в данном случае речь идет не о памяти, а о комиксе – событиях, которых не было и быть не могло. По сюжету вермахт привлекает плененных в Подмосковье танкистов к обучению элитной бригады в качестве живых мишеней – экипажей свежезахваченных Т-34, а советские солдаты соглашаются, чтобы попытаться сбежать. Сердце чувствует, что наши победят, а в конце никого даже не расстреляют за измену Родине. Комикс же.

Создатель «Бригады» и «Боя с тенью», о существовании которого многие успели позабыть, обратился к очередному символу мужицкой крутости – танчикам. При хорошем бюджете идея вроде бы беспроигрышная, однако Сидоров буквально прыгает по ежам: специалистов по вундервафлям в России даже больше, чем по воспитанию детей, и они обязательно объяснят режиссеру, что контргайка у него не той системы.

Но уже по тому, что премьера назначена на 1 января, понятно, что на «Т-34» ставят как на один из главных кинопроектов года, каким в 2018-м было «Движение вверх». Поэтому остается шанс, что получилось как минимум не стыдно – слишком много надежд связано с картиной и слишком больно можно получить по шапке, если эти надежды не оправдаются.

«Мстители 4» братьев Руссо

Самая дорогая мыльная опера в мире подошла к моменту, когда ей придется творить иисусово чудо. В предыдущей части половина героев, спасая половину человечества, рассыпались в прах, и все понимают, что люди-то ладно – еще нарожаем, но зарезать за раз столько яйцекладущих куриц сразу Marvel не посмеет, а значит грядет страшный суд и восстанут мертвые.

Увы, это не относится к Стэну Ли – главный политрук Америки умер на 96-м году жизни и умер, надо думать, окончательно. Впрочем, созданная им вселенная уже давно живет по собственным законам, надежно удерживая знамя трансгуманизма над большей частью планеты. Той самой, спасения которой мы ждем от новых Мстителей, а потом еще по разу от каждого из них в отдельности – на бис. К сожалению или к счастью, эта guilty pleasure с нами еще надолго.

«Балканский рубеж» Андрея Волгина

К двадцатилетнему юбилею возрождения у России чувства внешнеполитического достоинства русско-сербская команда приготовила нечто «по мотивам», из чего могут получиться два фильма и два сериала для двух народов (версии для русских и сербов несколько отличаются друг от друга). Завязка понятна: бомбардировки Белграда, косовский аэропорт Слатина, марш-бросок из Боснии и Гоша Куценко в роли президента Ингушетии Юнус-бека Евкурова. Если культовая фраза «господин генерал, я не начну ради вас третью мировую войну» неожиданно не прозвучит, считайте, что зря снимали.

Но то, что фильм в конечном счете может не получиться таким, каким мог бы быть, – это ничто в сравнении с тем, что он может получиться пугающе актуальным. Спустя двадцать лет Балканы движутся к новой войне, а впереди всех шакальей трусцой бегут те же самые косовары. Так что «Балканский рубеж», живописующий подвиг, который никому в итоге не пригодился, грозит причинить боль почти физическую – «а ведь всё могло бы сложиться иначе».

«Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино

Девятый по счету фильм главного друга всех синефилов мог бы выйти раньше, но прежде Тарантино работал с продюсером Вайнштейном, а этот дом навеки проклят – пришлось искать другую студию. Забавное совпадение – в центре сюжета самый, пожалуй, известный случай насилия в истории Голливуда: жестокое убийство сектантами Чарльза Мэнсона беременной Шэрон Тейт, популярной актрисы и жены Романа Полански. Для «фабрики грез» это что-то вроде незаживающей раны: не случись беды, глядишь, великий польский режиссер не насиловал бы малолеток.

Известно, что Тейт сыграет Марго Робби, что в главных ролях заняты Леонардо Ди Каприо и Бред Питт, что обещано присутствие Аль Пачино и что в эпизодах засветилась почти вся тарантиновская обойма от Тима Рота до Майкла Медсена. То есть наклевывается очередное кино о любви к кино, а то, что снимается оно на фоне жестокой сатанинской оргии, смущать не должно – это же Тарантино, его любовь к кино просто обязана пахнуть кровью.

«Дамбо» Тима Бертона

В новом году компания «Дисней» планирует зарабатывать родительские деньги на вторичной переработке. Один за другим выйдут «Аладдин», «Король-лев» и «Дамбо» – художественные фильмы, снятые по сценарию культовых мультиков с культовой звуковой дорожкой. В каждом случае в режиссерское кресло сел мэтр, и пересказ истории про летающего слона именно мэтром интересен. Тима Бертона многие уже списали со счетов, но мало кому хочется, чтобы он на самом деле списался. Других таких готических проказников, умеющих увидеть слезу ребенка в глазу у монстра, на белом свете больше нет (да и не факт, что нужны).

Основные надежды на возвращение мастера в мир живых (кстати, типичная для Бертона история) связаны с тем, что в «Дамбо» не заявлены ни Джонни Депп, ни Хелена Бонем Картер, благодаря которым все последние фильмы эмо-сказочника казались одинаковыми. С другой стороны, самого жестокого цензора Голливуда по-прежнему зовут Микки Маус, так что пространство для самодеятельности у режиссера будет минимальное. Убивать слонов ради их воскрешения уж точно не позволят.

«Власть» Адама Маккея

Дик Чейни слывет злым гением американской политики, так что биографический фильм о вице-президенте при Буше-младшем вполне можно было бы снять в жанре политического триллера. Но только не в современном Голливуде: для местной демократической мысли надувать из Чейни гениального мастермайнда все равно что поклоняться сатане, поэтому «Власть» – это комедия про человека, от улыбки которого кровь стыла в жилах. Из этого неизбежно следует, что президента США выставят натуральным идиотом, на что готовы посмотреть практически во всем мире – слишком многим успел насолить ковбой, пока сидел в Белом доме.

Отдельного упоминания достойно то, что Чейни играет Кристиан Бэтмен Бейл, которому, впрочем, не впервой играть американских психопатов.

Картина номинирована на все основные «Оскары» и, судя по отзывам из Лос-Анджелеса, вполне их заслуживает. Однако ложка дегтя видна уже отсюда: про своего любимого Обаму столь же отважную сатиру голливудцам снимать – кишка тонка, а в пинании ушедшего на пенсию врага все же маловато доблести.

«Дьявол в белом городе» Мартина Скорсезе

Очередной проект тандема Скорсезе и Ди Каприо продолжает исследовать темные стороны самой смазливой некогда персоны Голливуда. На сей раз Лео сыграл предельно злодейского злодея – Генри Говарда Хомса, первого официально зарегистрированного маньяка США, на совесть которого вешают до трех сотен убийств с особой жестокостью. Его история – тот случай, когда криминальная хроника подсказала жанру хоррор конструкцию, успешно эксплуатируемую по сей день. Для убийств и экзекуций Хомс построил специальный отель с множеством ловушек, пыточных, убежищ и потайных ходов. Остается только молиться за режиссера, который на 77-м году жизни взялся за подобную тему.

Если бы не тандем, биография Хомса не могла бы претендовать ни на что, кроме узкой ниши ужастика. Так что основная интрига сейчас не в том, сколь страшен будет Ди Каприо по локоть в кишках, а в том, чем вообще можно усложнить жизнеописания живодера, ничем кроме живодерства не примечательного. Репутация предполагает шанс, что нам покажут сложную натуру, сквозь которую виден сам ад. А если эти двое не справятся, то уже никто не справится.

«Звездные войны: эпизод 9» Джей Джей Абрамса

Финальный фильм третьей трилогии обязательно будут ругать, потому что обязательно будут смотреть: нельзя вот так просто взять – и не любить «Звездные войны». Пока что обновленной космоопере удавалось выдерживать баланс между «ягодами вспоминашками» и героями новой политической волны, которые если не негр, то баба. Однако провальной развязки на сей раз не простят даже фанаты – слишком многое поставлено на карту, слишком ранимы чувства верующих в джедаизм.

Впрочем, именно игры в гендерное и прочее равенство в конечном итоге могут расширить аудиторию «Звездных войн» до невозможных прежде пределов. Мир фанатов Лукаса был преимущественно мужским, гендерно-однородным, причем тем, кто собирал в своей спальне «звезду смерти» из лего, секс не светил по определению. Современные девочки (а фанаты Лукаса – это всегда подростки, даже если им за 50) не стесняются цитировать магистра Йоду и знают, какой климат на Татуине. А поскольку женские деньги от мужских ничем не отличаются, этот аттракцион могут застать даже правнуки. Если, конечно, его не доведут до такого состояния, когда признаваться в любви к «Звездным войнам» станет просто позорным.

«Тобол» Игоря Зайцева

Еще один отечественный блокбастер про войну и про любовь с патриотической стрункой и Дмитрием Дюжевым в роли Петра I. На сей раз русскому оружию будут противостоять джунгары, то есть вчерашние монголы и завтрашние китайцы, с которыми русским предстоит разделить Сибирь и ее природные богатства.

В последние годы российские фильмы стали чуть больше зарабатывать и даже немного потеснили фильмы голливудские, поскольку научились играть по их правилам, не экономя на картинке и потакая вкусам массового зрителя. В этом смысле «Тобол» может оказаться как относительно хорошей лентой (ждать шедевра все же нагло), так и невозможно плохой, но он в любом случае является частью стратегии по превращению русского кино из бездонной дыры в прибыльный бизнес, а мы всё так же болеем за наших. Слава России!