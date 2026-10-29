Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.0 комментариев
Регулятор ЕС предупредил о риске возникновения новой пандемии в Европе
Европейское агентство по лекарствам заявило о риске новой пандемии
Главный медицинский специалист Европейского агентства по лекарственным средствам Стеффен Тирструп заявил, что угроза возникновения новой пандемии в Европе растет, поэтому региону необходимо сохранять готовность к ней.
Регулятор совместно с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний ведет постоянный мониторинг потенциальных угроз, передает РИА «Новости».
«Будет ли это новое появление COVID или что-то, чего мы пока не предвидим, – сказать сложно», – отметил Тирструп в интервью изданию «Rapporteur».
При этом он добавил об отсутствии кризиса в сфере здравоохранения в Европе на данный момент. По мнению специалиста, опыт последних лет показывает, что возникновение очередной серьезной вспышки заболевания является лишь вопросом времени.
Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения не исключили роста заболеваемости COVID-19 в европейском регионе предстоящей осенью и зимой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду академик РАН Геннадий Онищенко исключил пандемический потенциал у нового варианта коронавируса.
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