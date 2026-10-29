Регулятор ЕС предупредил о риске возникновения новой пандемии в Европе

Европейское агентство по лекарствам заявило о риске новой пандемии

Tекст: Мария Иванова

Регулятор совместно с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний ведет постоянный мониторинг потенциальных угроз, передает РИА «Новости».

«Будет ли это новое появление COVID или что-то, чего мы пока не предвидим, – сказать сложно», – отметил Тирструп в интервью изданию «Rapporteur».

При этом он добавил об отсутствии кризиса в сфере здравоохранения в Европе на данный момент. По мнению специалиста, опыт последних лет показывает, что возникновение очередной серьезной вспышки заболевания является лишь вопросом времени.

Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения не исключили роста заболеваемости COVID-19 в европейском регионе предстоящей осенью и зимой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду академик РАН Геннадий Онищенко исключил пандемический потенциал у нового варианта коронавируса.

В прошлом месяце и. о. заведующего отделом биоинженерии центра вирусологии «Вектор» Андрей Рудометов предрек миру глобальную пандемию из-за птичьего гриппа.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о недостаточной готовности планеты к подобным угрозам.