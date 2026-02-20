«Уралвагонзавод» отправил войскам модернизированные БРЭМ-80 перед праздником

Tекст: Дмитрий Зубарев

Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» передал Министерству обороны России партию обновленных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80, сообщает ТАСС. В пресс-службе отмечается, что техника усовершенствована с учетом опыта применения в зоне проведения специальной военной операции.

«Ключевым обновлением стал повышенный уровень защищенности экипажа. Важное конструктивное дополнение – механизированная сцепка. Это устройство позволяет экипажу эвакуировать поврежденную технику, не покидая машину», – сообщили в Ростехе.

Машины созданы на базе шасси танка Т-80 и оснащены мощным газотурбинным двигателем, что обеспечивает высокую подвижность. В комплектацию также входят гидравлические лебедки и сошник-бульдозер для расчистки завалов и фиксации машины при выполнении задач. «Ростех» уточнил, что серийное производство БРЭМ-80 уже освоено на предприятии-изготовителе.

В ведомстве подчеркнули, что машина способна буксировать как российские, так и тяжелые западные танки. На международном конкурсе «Рембат-2018» БРЭМ-80 поставила рекорд – она эвакуировала одновременно шесть сцепленных танков Т-80 общим весом свыше 270 тонн.

По информации пресс-службы «Уралвагонзавода», эвакуационные машины на базе Т-80 могут использоваться в любых погодных условиях, включая арктические широты, благодаря газотурбинному двигателю, позволяющему быстро запускаться даже в экстремальном холоде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители УВЗ заявили о мировой уникальности танка Т-90М.

УВЗ решил показать новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске.

Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.