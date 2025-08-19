  • Новость часаРютте сообщил, что членство Украины в НАТО не обсуждается
    Новые успехи России в зоне СВО намекают Зеленскому
    Эксперт объяснил удар по закрытой азербайджанской нефтебазе в Одессе
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину
    Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался 40 минут
    Трамп допустил работу над урегулированием на Украине без прекращения огня
    В Белом доме обсудили гарантии безопасности для Украины
    Трамп на встрече с Зеленским пошутил об отмене выборов в США через три года
    Газета ВЗГЛЯД запустила канал в мессенджере MAX
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    7 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    0 комментариев
    19 августа 2025, 06:05 • Новости дня

    Российский боец сбил дрон ВСУ, бросив в него автомат

    Военнослужащий сбил украинский дрон автоматом при освобождении Разино в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий из Южного военного округа сбил украинский дрон, метнув в летательный аппарат свой автомат при освобождении села Разино в ДНР.

    Военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа сбил беспилотник противника с помощью необычного способа во время боев за освобождение села Разино в ДНР, передает РИА Новости. Как рассказал штурмовик с позывным «Знахарь», его сослуживец бросил в дрон свой автомат, когда тот неожиданно вылетел из-за спины.

    «Дрон уже прямо в него подходил, и он автоматом в него кинул. Сбил камикадзе автоматом. Не сдетонировал, пожужжал, посидел, даже не сдетонировал», – сообщил «Знахарь». По его словам, времени, чтобы снять оружие с предохранителя и выстрелить, уже не было, так как БПЛА находился буквально на расстоянии вытянутой руки.

    Сбитый автоматом дрон упал в траву и запутался в оптоволоконном проводе, по которому велось его управление. После этого бойцы подобрали оружие и продолжили выполнение боевой задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский беспилотник с закрепленным автоматом Калашникова поразил украинский гексакоптер на дистанции около 10-15 метров. Беспилотник сохранил работоспособность после боя.

    18 августа 2025, 18:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил удар по закрытой азербайджанской нефтебазе в Одессе

    Эксперт Юшков: На азербайджанской нефтебазе в Одессе могли прятать морские дроны

    Эксперт объяснил удар по закрытой азербайджанской нефтебазе в Одессе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    В последние годы нефтебаза в Одессе не работала, но Украина могла там хранить что угодно, от готового топлива до беспилотников. Так объясняет удар России по азербайджанской нефтебазе в Одессе эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    «Удары по топливно-энергетически объектам в Одессе вряд ли являются ответом России на удары Киев по нефтепроводу «Дружба». В последние годы нефтяной терминал азербайджанской компании SOCAR в Одессе не работал. Раньше через него прокачивали нефть для Кременчугского НПЗ, но сейчас этот завод не работает, поэтому и танкеры с нефтью в Одессу не приходят», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Однако там много резервуаров, и Украина могла их использовать для своих нужд. «Например, там могли храниться готовые нефтепродукты, в том числе для ВСУ. Там могли прятать морские беспилотники и в целом все, что угодно, так как это крупный промышленный объект», - отмечает эксперт.

    По его словам, Россия периодически обстреливает портовые мощности Одессы, потому что они используются для доставки грузов, которые помогают ВСУ. Поэтому не факт, что Россия целенаправленно била по объектам, которые принадлежат азербайджанской компании SOCAR, хотя отношения с Азербайджаном у нас и ухудшились, заключает эксперт.

    В ночь на 18 августа Россия нанесла удар по объекту топливно-энергетической инфраструктуры, который располагается в Одессе. В результате возник сильный пожар, повреждено множество резервуаров. Вскоре выяснилось, что удар пришелся по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR. Президента Украины Владимир Зеленский назвал удар ВС России по этой нефтегазе ударом по энергетической независимости Украины.

    Комментарии (10)
    18 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Войска России взяли в окружение город Купянск в Харьковской области

    Подразделения ВС РФ взяли под контроль направления снабжения под Купянском

    Войска России взяли в окружение город Купянск в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские военные проводят окружение Купянска, контролируя ключевые пути снабжения украинской армии и постепенно продвигаясь в условиях сильных укреплений врага, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

    Подразделения Вооруженных сил России взяли в окружение город Купянск Харьковской области, сообщил Ганчев, передает ТАСС.

    Он заявил: «Противник по-прежнему занимает господствующую высоту, поэтому освобождение, что называется, в лоб, просто невозможно. Для нас стратегически правильно взять город в окружение, что и происходит сейчас в режиме реального времени».

    Ганчев подчеркнул, что фронтовые подразделения ВС РФ контролируют стратегические направления снабжения и ротации украинских войск под Купянском. Он отметил, что российские военные поэтапно продвигаются, преодолевая трехлетние укрепления противника и сложный ландшафт.

    По его словам, «последние недели наши ребята на фронте буквально метр за метром пробивают линию обороны противника в направлении города Купянск».

    Глава ВГА добавил, что о быстрой победе говорить не приходится, однако продвижение российских войск стабильно продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России показало удар ракетного комплекса «Искандер» по площадке запуска дронов ВСУ. ВС России разрушили объекты ВСУ в Мирнограде и Иванполье ударами авиационных бомб ФАБ.

    Комментарии (13)
    18 августа 2025, 18:38 • Видео
    Зеленского ждет экзекуция

    В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 12:56 • Новости дня
    Дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго»

    Военный эксперт Кнутов: Британия и Украина создают казус белли ракетами «Фламинго»

    Дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго»
    @ milaniongroup.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Якобы «новая украинская» ракета «Фламинго», по сути, является британской разработкой FP-5, в радиус действия которой попадают Москва и Урал. Россия сможет противодействовать им с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», но сама передача такого вооружения создает казус белли, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее на Украине заявили о производстве ракеты, способной бить на 3 тыс. км.

    «Очевидно, что у Украины сейчас нет производственных мощностей, кадрового и технологического потенциала для выпуска такого вооружения. Судя по внешнему виду и заявленным техническим характеристикам, это британская ракета FP-5 компании Milanion Group», – полагает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Согласно открытым данным, боевая часть ракеты составляет около одной тонны, а дальность полета – до трех тысяч километров, скорость – 900 км/ч. «Она имеет спутниковую систему наведения и инерциальную навигацию. Компания заявляет, что FP-5 устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы. В общем, это серьезный вызов для всей нашей противоракетной обороны», – предупредил спикер.

    «В распоряжении ВСУ есть похожие ракеты Storm Shadow, но с дальностью до 300 км, которыми Украина била по Донбассу и Крыму. А в радиус действия так называемых «Фламинго» попадают и Центральная Россия, и важнейшие промышленные районы Урала», – детализировал собеседник.

    «Россия накопила большой опыт противодействия крылатым ракетам с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», С-300В4 и в ряде случаев «Панцирь». Также разведке нужно отслеживать транспорт, которым «Фламинго» доставляются на Украину, уничтожать его, бить по цехам, где хранятся снаряды и пусковые установки к ним», – отметил аналитик.

    «Тем не менее передача таких ракет – это своего рода казус белли. Судя по всему, Киев хочет спровоцировать Москву на резкий ответ и нарушить намечающийся вектор к миру, прорабатываемый Россией и США. Также заявление о дальности действия «Фламинго» можно расценивать как попытку посеять панику среди россиян», – резюмировал эксперт.

    Ранее фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатed Press, опубликовал у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото якобы новых украинских ракет «Фламинго», которые, по его словам, «уже запущены в серийное производство». В комментарии указано, что оно сделано 14 августа в мастерской оборонной компании Fire Point.

    Накануне российские силы поразили железнодорожный состав с боеприпасами ВСУ на станции в Днепропетровской области, сообщил Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета.

    Кроме того, российская оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ударили по местам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и их комплектующих. Также были поражены склады боеприпасов и дальнодействующих беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    На прошлой неделе ФСБ и Минобороны провели совместную операцию по уничтожению украинских мощностей по созданию и сборке оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Военный эксперт Алексей Анпилогов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что таким образом Москва отбросила производство за рамки временных восстановительных возможностей Киева.

    Комментарии (10)
    18 августа 2025, 14:33 • Новости дня
    Герой России генерал Абачев получил тяжелое ранение в приграничном районе
    Герой России генерал Абачев получил тяжелое ранение в приграничном районе
    @ melikov05

    Tекст: Вера Басилая

    Герой России генерал-лейтенант Эседулла Абачев получил серьезное ранение в приграничном районе и был госпитализирован в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

    Герой России Эседулла Абачев получил серьезное ранение в одном из приграничных районов, следует из сообщения в Telegram-канале Меликова.

    Глава Дагестана сообщил, что ситуация с самого начала была под его контролем. Одной из главных задач была быстрая и максимально безопасная госпитализация пострадавшего.

    «Сейчас он находится в одном из лучших военно-медицинских центров страны… Состояние генерала они (врачи) оценивают как тяжелое, но стабильное», – отметил Меликов.

    Эседулла Абачев – уроженец Дагестана, ранее занимал должности начальника 5-й Краснознаменной общевойсковой армии и заместителя командующего 8-й армией Южного военного округа. Он участвовал во второй чеченской кампании, вооруженном конфликте в Южной Осетии и военной операции в Сирии.

    Генералу Эседулле Абачеву присвоили звание Героя России летом 2022 года.

    Комментарии (4)
    18 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    Посланник Трампа заявил о прорыве в вопросе гарантий безопасности для Украины
    Посланник Трампа заявил о прорыве в вопросе гарантий безопасности для Украины
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский спецпосланник Стив Уиткофф рассказал о согласовании гарантий безопасности для Украины после переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, назвав их «прорывом».

    США якобы смогли добиться важных уступок от Путина на встрече на Аляске, рассказал спецпосланник Вашингтона Стив Уиткофф, передает Politico.

    По его словам, хотя Трампу не удалось добиться немедленного прекращения огня, реальные успехи связаны с возможностью предоставить Украине «гарантии безопасности, схожие со статьей 5 Устава НАТО». Эти договоренности, по словам Уиткоффа, стали «переломными».

    «Мы не думали, что близки к согласию о защите по типу статьи 5 со стороны США, закрепленной в законодательстве, при условиях мирного соглашения», – заявил Уиткофф в эфире CNN. Он отметил, что США и европейские страны согласовали формулировки, которые могут лечь в основу таких гарантий для Киева.

    Хотя после переговоров не было согласовано ни одного плана по новой встрече, Уиткофф сохраняет оптимизм. Он подчеркнул, что стороны впервые вышли на путь существенного сближения, чего не было в предыдущие годы. По его мнению, сейчас важно закрепить этот прогресс.

    Уиткофф добавил, что Трамп теперь готов обсуждать роль США в обеспечении мира и сдерживании будущих конфликтов на Украине.

    Перед предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом европейские участники «коалиции желающих» провели видеоконференцию и затронули вопросы гарантий безопасности для Украины.

    Кроме того, «коалиция желающих» готова развернуть многонациональные «силы сдерживания» для обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий.

    Комментарии (6)
    18 августа 2025, 12:28 • Новости дня
    Российские войска под Константиновкой уничтожили бригаду ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные практически полностью уничтожили 93-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ под Константиновкой, сообщили в силовых структурах.

    Российские военные практически полностью уничтожили 93-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ под Константиновкой, передает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, подразделения 3-го армейского корпуса Южной группировки войск нанесли значительные потери противнику.

    Командование ВСУ приняло решение вывести остатки 93-й бригады с Константиновского направления из-за полной потери боеспособности бригады.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись на нескольких направлениях, включая Константиновку, Родинское, Белицкое и районы Красноармейска.

    ВСУ не успели укрепить оборону под Константиновкой из-за наступления России.

    Бойцы Южной группировки сорвали доставку резервов ВСУ под Константиновку.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 17:57 • Новости дня
    Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ

    Pravda: Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ

    Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Словакии прекратились поставки нефти по трубопроводу «Дружба» после сообщения о повреждении подстанции, обеспечивающей транзит в страну.

    Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» были приостановлены, передает ТАСС со ссылкой на словацкий портал Pravda и компанию-оператора Transpetrol.

    Оператор сообщил, что причиной остановки поставок стала проблема, возникшая вне территории Словакии. По этой же причине Венгрия также перестала получать нефть по «Дружбе».

    Словацкий телеканал TA-3 сообщил, что перебои в прокачке нефти связаны с ударом Вооруженных сил Украины по одной из подстанций трубопровода, через которую осуществляются поставки в Словакию и Венгрию. Телеканал указывает на технические последствия произошедшего повреждения для обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал обвинения министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в атаке на нефтепровод.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар Украины по нефтепроводу, ведущему в Венгрию, показывает готовность киевских властей идти на любые шаги.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены после атаки, сроки восстановления инфраструктуры неизвестны.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 17:39 • Новости дня
    Зеленский провел встречи в США без делового костюма

    Зеленский появился на встрече с Келлогом в черной футболке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский выбрал черную футболку для встречи с представителем США, выделяясь на фоне участников переговоров, придерживавшихся официального стиля.

    Владимир Зеленский встретился со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом в отеле недалеко от Белого дома, сообщает телеканал «Рада», на который ссылается ТАСС.

    Украинский президент был одет в черную футболку, отказавшись от делового костюма. На встрече с ним присутствовали глава его администрации Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и замглавы офиса Павел Палиса. Из всей делегации только Умеров выбрал классический костюм.

    Ранее портал Axios сообщал, что Зеленский не планирует надевать костюм и на запланированные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме подобную манеру одежды расценили как неуважение, однако Зеленский предпочтет черный пиджак, как это уже было на июньском саммите НАТО в Нидерландах.

    В феврале Зеленский также отличился неформальным стилем, появившись на встрече с Трампом в черном свитере и штанах. Тогда американский лидер с иронией заявил, что Зеленский «принарядился».

    На вопрос журналиста о причинах отказа от классического костюма Зеленский ответил, что носить деловой костюм начнет после окончания конфликта и, возможно, он будет дороже, чем у журналиста.

    Позднее между Трампом и Зеленским произошла перепалка по поводу проявления уважения к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс указал, что Зеленский забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что играть нужно только «на победу» перед переговорами с главой киевского режима Владимиром Зеленским и делегацией европейских лидеров в Белом доме.

    Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, появится ли Владимир Зеленский в костюме на переговорах с Дональдом Трампом. Дональд Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Комментарии (7)
    18 августа 2025, 12:08 • Новости дня
    ВС России прорвали оборону ВСУ у Купянска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные смогли прорвать линию обороны украинской армии у города Купянска, сообщил источник в российских силовых структурах в понедельник.

    Бойцы 1-й танковой армии активно продвигаются вперед в этом районе, сказал собеседник ТАСС.

    Разведывательно-беспилотные подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии совместно с 12-м танковым полком смогли преодолеть укрепленную линию обороны ВСУ около населенного пункта Боровая.

    Подразделения применили комбинированный огонь по опорным пунктам 3-й отдельной штурмовой бригады 3-го армейского корпуса противника.

    В результате операции противник потерял значительное количество техники и личного состава, остатки украинских подразделений отошли в район переправы через реку Оскол.

    Ранее в августе подполье сообщало, что ВСУ вывели из города Купянска в Харьковской области наемников и националистов.

    Ранее армия России взяла под контроль пути снабжения ВСУ в Купянске.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 02:24 • Новости дня
    Зеленский отказался от требования перемирия

    Зеленский: Украина не будет настаивать на перемирии

    Зеленский отказался от требования перемирия
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не станет требовать перемирия как условия для дальнейших переговоров с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Отвечая на вопрос о том, настаивает ли Украина на перемирии, Зеленский заявил: «Мы готовы к встрече без каких-либо условий». Как пояснил Зеленский, он опасается, что в случае требования перемирия «в качестве условия для двусторонней встречи» Киев обвинят в «срыве переговоров», передает ТАСС.

    «Я подтвердил, и меня поддержали все лидеры, что мы готовы к двусторонней встрече с Путиным», – сказал Зеленский.

    Зеленский после встречи в Белом доме заявил, что гарантии безопасности для Украины могут быть отображены на бумаге в ближайшие семь-десять дней, передает РИА «Новости».

    Украина предложила США приобрести у них вооружения на 90 млрд долларов, в том числе самолеты и системы ПВО, сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на скорейшее достижение приостановки огня на Украине. Однако Трамп считает, что урегулировать конфликт на Украине можно даже без прекращения огня.

    Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что «начал подготовку» ко встрече российского лидера с Зеленским.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские военные показали трофейный американский БТР М113
    Российские военные показали трофейный американский БТР М113

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные продемонстрировали работу захваченного американского бронетранспортера М113, который ранее находился на вооружении ВСУ в Запорожской области.

    Кадры использования американского бронетранспортера М113 были переданы военкору RT Владиславу Андрице российскими танкистами 70-го мотострелкового полка, пишет RT.

    На видео зафиксировано, как российские военные на боевой машине, украшенной флагами России и США, движутся в бой в районе села Малая Токмачка в Запорожской области.

    Сообщается, что бронетранспортер был отбит у ВСУ, после чего его восстановили и ввели в строй. Сейчас машина используется для выполнения боевых задач на линии соприкосновения.

    Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак выразил возмущение публикацией видеозаписи в своем Telegram-канале. Он заявил: «А это как понимать? Российские пропагандисты демонстрируют видео, на котором российская техника идет на штурм с флагами России и США... Максимальное нахальство».

    Ермак также отметил, что российские силы якобы используют американскую символику в ходе боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Ленинградского гвардейского полка взяли трофейное оружие НАТО у противника на Харьковском направлении. Военные захватили гранатометы и винтовки западного производства. Трофеи попали в распоряжение российских подразделений в зоне спецоперации.

    Комментарии (3)
    18 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России за сутки уничтожили до 100 беспилотников ВСУ UJ-22 и «Паляница»
    ВС России за сутки уничтожили до 100 беспилотников ВСУ UJ-22 и «Паляница»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожено до 100 БПЛА самолетного типа большой дальности UJ-22 и «Паляница» в месте подготовки к запуску.

    Кроме того, удары наносились по центру подготовки операторов беспилотников, складам горюче-смазочных материалов, обеспечивающим ВСУ горючим, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 141 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 78 тыс. беспилотников, 625 ЗРК, 24 643 танка и других бронемашин, 1587 боевых машин РСЗО, 28 660 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 862 единицы специальной военной автомобильной техники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в минувшие выходные ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ.

    Ранее они поразили объекты ВПК и транспортной инфраструктуры ВСУ.

    Кроме того, на прошлой неделе ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет.

    Комментарии (3)
    19 августа 2025, 01:40 • Новости дня
    В Белом доме обсудили гарантии безопасности для Украины

    Трамп обсудил гарантии безопасности для Украины с Зеленским и лидерами Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским и лидерами Европы обсуждалось предоставление Украине гарантий безопасности.

    «В ходе встречи мы обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он заявил, что обсуждались гарантии, которые будут предоставлены европейскими государствами «в координации с США».

    По словам Трампа, участники встречи выразили радость в связи с возможностью мирного урегулирования между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Трамп сообщил о начале подготовки к встрече Путина с Зеленским.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 07:12 • Новости дня
    Российские военные нашли десятки тел бойцов ВСУ в подвале освобожденной Искры

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе зачистки населенного пункта Искра в ДНР российские военные обнаружили в подвале дома десятки тел украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

    В этом помещении разместили импровизированный госпиталь, принадлежавший 5-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Там украинским раненым делали перевязки и уколы обезболивающего, а затем оставляли умирать.

    В министерстве указали, что в ходе освобождения Искры украинские подразделения оказывали упорное сопротивление. Тем не менее, российские мотострелки сумели сломить оборону противника и полностью выбили ВСУ из населенного пункта.

    Напомним, в августе ВС России освободили населенные пункты Искра и Щербиновка в Донецкой народной республике.

    В январе в Великой Новоселке нашли подвальные помещения с телами украинских военных.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 10:17 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение спецназа ГУР ВСУ в Черниговской области
    Минобороны показало уничтожение спецназа ГУР ВСУ в Черниговской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    В Жадово Черниговской области расчеты БПЛА «Герань-2» уничтожили подразделения спецназа ГУР ВСУ.

    Кадры уничтожения подразделения показали в Telegram-канале Минобороны.

    «Расчеты БПЛА «Герань-2» точными ударами поразили подразделения спецназа ГУР ВСУ в районе населенного пункта Жадово в Черниговской области», – говорится в посте под видео.

    Напомним, Министерство обороны России в пятницу опубликовало видеозапись, на которой запечатлены боевые действия, в результате которых освободили Александроград в Донецкой народной республике.


    Комментарии (0)
