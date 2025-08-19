Российский боец сбил дрон ВСУ, бросив в него автомат

Военнослужащий сбил украинский дрон автоматом при освобождении Разино в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа сбил беспилотник противника с помощью необычного способа во время боев за освобождение села Разино в ДНР, передает РИА Новости. Как рассказал штурмовик с позывным «Знахарь», его сослуживец бросил в дрон свой автомат, когда тот неожиданно вылетел из-за спины.

«Дрон уже прямо в него подходил, и он автоматом в него кинул. Сбил камикадзе автоматом. Не сдетонировал, пожужжал, посидел, даже не сдетонировал», – сообщил «Знахарь». По его словам, времени, чтобы снять оружие с предохранителя и выстрелить, уже не было, так как БПЛА находился буквально на расстоянии вытянутой руки.

Сбитый автоматом дрон упал в траву и запутался в оптоволоконном проводе, по которому велось его управление. После этого бойцы подобрали оружие и продолжили выполнение боевой задачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский беспилотник с закрепленным автоматом Калашникова поразил украинский гексакоптер на дистанции около 10-15 метров. Беспилотник сохранил работоспособность после боя.