Экономист Лизан: В энергетике Украины сложилась критическая ситуация

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью телеканалу «Россия-24» Лизан заявил, что с 2022 года ущерб настолько серьезен, что в ряде регионов и районов Украины света фактически нет. «Много где электроэнергия присутствует лишь формально, для галочки, потому что напряжение в сети колеблется от 140 до 170 вольт. Лампочка горит, и роутер, может, тоже своими индикаторами мигает, но все остальное просто не работает», – подчеркнул он.

По словам Лизана, случаются отключения продолжительностью более 10 часов, а в Киеве в некоторые дни свет отсутствует по семь с половиной, а после новых ударов – по 13 и более часов. Эксперт отметил, что столь сложное положение сложилось даже без сильных морозов, а с их наступлением ситуация может еще ухудшиться.

Лизан объяснил, что удары наносятся по главным подстанциям трансформаторов на 750 киловольт, обеспечивающим работу всей энергосистемы Украины. При разрушении этих объектов, как выразился эксперт, от энергосистемы «останутся рожки да ножки». Поэтому Украине приходится жить в условиях аварийных отключений, и улучшения до конца зимы ожидать не стоит.

По словам аналитика, изменилась и тактика ударов: если раньше между масштабными атаками был перерыв на неделю или две, то теперь удары происходят ежедневно. Это не дает времени на полноценный ремонт и восстановление инфраструктуры.

Комментируя действия властей Украины, Лизан указал, что Киев не способен принципиально исправить ситуацию и, вероятно, займет позицию бездействия в отношении защиты объектов. По мнению эксперта, украинские чиновники внутренне признают невозможность защитить энергетические объекты от российских средств поражения.

