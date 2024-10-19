Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.34 комментария
Украинский пленный рассказал, как бронемашины ВСУ подорвались на собственных минах
Украинская бронеколонна 49-й бригады с натовской техникой в Сумской области подорвалась на минах, расставленных ВСУ, когда двигалась к Курской области, рассказал украинский военнопленный Виталий Озимов.
В составе колонны были машины Wisent ARV на базе Leopard и инженерные машины разграждения ИМР-2, рассказал Озимов РИА «Новости».
«Мы даже не успели до границы доехать – уже на своем даже минном поле подорвались», – отметил он, добавив, что значительное количество техники было потеряно.
По его словам, 6 сентября 2024 года киевское командование отправило подразделение на выполнение задачи по созданию проходов в российской линии обороны на границе с Курской областью. При этом, по утверждению Озимова, никаких предупреждений об этом не было. Перед отправкой он проходил подготовку в Польше.
Ранее снайпер ВСУ Юрий Маслюков рассказал, как оказался в плену после того, как заснул на позиции в Курской области, когда его товарищ ушел за провиантом. Другой украинский военнопленный заявлял, что Украинское руководство принуждает мобилизованных строить укрепления на территории ЧАЭС, где уровень радиации местами в 12 раз превышает допустимую норму.