Джигурда попал в базу данных украинской военной разведки

ГУР Украины внесло в базу данных Никиту Джигурду

Tекст: Алексей Дегтярёв

Джигурда внесен в базу данных за поддержку политики российских властей в отношении Украины, передает ТАСС.

Также основанием стало то, что актер, родившийся в Киеве и ранее являвшийся гражданином Украины, поддержал начало специальной военной операции и получил российское гражданство.

В черном списке портала War&Sanctions с начала 2022 года собрана информация о более чем 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах, которых ГУР связывает с «российской пропагандой».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг блогер Дмитрий Пучков внесен в базу данных ГУР Украины. В понедельник в базу данных украинского портала попал телеведущий Леонид Якубович. На прошлой неделе ГУР внесло в черный список двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и еще восемь российских фигуристов.