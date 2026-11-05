Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Джигурда попал в базу данных украинской военной разведки
ГУР Украины внесло в базу данных Никиту Джигурду
Актер и кинорежиссер Никита Джигурда внесен в базу данных главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, следует из сведений на портале базы.
Джигурда внесен в базу данных за поддержку политики российских властей в отношении Украины, передает ТАСС.
Также основанием стало то, что актер, родившийся в Киеве и ранее являвшийся гражданином Украины, поддержал начало специальной военной операции и получил российское гражданство.
В черном списке портала War&Sanctions с начала 2022 года собрана информация о более чем 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах, которых ГУР связывает с «российской пропагандой».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг блогер Дмитрий Пучков внесен в базу данных ГУР Украины. В понедельник в базу данных украинского портала попал телеведущий Леонид Якубович. На прошлой неделе ГУР внесло в черный список двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и еще восемь российских фигуристов.