Кремль пообещал сообщить о возможной встрече Путина с Патриархом Иерусалимским

Tекст: Дарья Григоренко

Власти проинформируют общественность, если встреча президента страны Владимира Путина с Патриархом Иерусалимским Феофилом III и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом состоится, передает ТАСС.

«Мы соответствующим образом и своевременно вас проинформируем», – заявил Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос о возможности проведения таких переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник в Русской православной церкви сообщил о планах проведения переговоров Патриарха Иерусалимского Феофила III и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в столице.

В среду Феофил III по приглашению Патриарха Кирилла прибыл в Москву.

Летом Феофил III заявил о желании встретиться с лидерами России и Украины для содействия мирному урегулированию конфликта.