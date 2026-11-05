Парламент Франции единогласно отклонил проект госбюджета

Tекст: Игорь Иножарский

Против первой части документа, касающейся налоговых поступлений, проголосовали 458 законодателей как из лагеря президента Эммануэля Макрона, так и от оппозиции. В результате многочисленных поправок текст перестал устраивать все фракции, что привело к автоматическому отклонению и второй части проекта о государственных расходах, пишет Politico.

Ранее нижняя палата французского парламента уже отклонила другую часть бюджета на 2027 год, охватывающую государственные пенсии и систему здравоохранения. Теперь правительственный проект будет направлен напрямую в Сенат, где его обсуждение начнется 20 ноября.

На фоне стагнации экономики и роста государственного долга кабинет министров обязался снизить дефицит бюджета до 5% ВВП в следующем году. Однако министр по вопросам бюджета Давид Амиэль предупредил, что после внесения поправок отклоненная версия документа привела бы к увеличению дефицита до 5,9%.

Поскольку у Лекорню нет большинства в нижней палате, правительство может попытаться провести текст в обход парламентского голосования с помощью статьи 49.3 Конституции, что грозит вынесением вотума недоверия. Альтернативным вариантом является принятие бюджета через указы исполнительной власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц из-за внутриполитических проблем оказались не готовы пойти на уступки для сделки по бюджету ЕС. Многолетние масштабные траты государства сделали республику самым слабым звеном еврозоны. В сентябре глава французского правительства Себастьен Лекорню распорядился не увеличивать бюджетные расходы в 2027 году для сокращения дефицита.