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    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально «ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников, от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    9 комментариев
    5 ноября 2026, 13:24 • Новости дня

    Парламент Франции единогласно отклонил проект госбюджета

    Парламент Франции единогласно отклонил проект госбюджета
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Депутаты Национального собрания Франции единогласно проголосовали против проекта государственного бюджета на 2027 год, усложнив задачу премьер-министра Себастьена Лекорню по сокращению расходов на 43 млрд евро.

    Против первой части документа, касающейся налоговых поступлений, проголосовали 458 законодателей как из лагеря президента Эммануэля Макрона, так и от оппозиции. В результате многочисленных поправок текст перестал устраивать все фракции, что привело к автоматическому отклонению и второй части проекта о государственных расходах, пишет Politico.

    Ранее нижняя палата французского парламента уже отклонила другую часть бюджета на 2027 год, охватывающую государственные пенсии и систему здравоохранения. Теперь правительственный проект будет направлен напрямую в Сенат, где его обсуждение начнется 20 ноября.

    На фоне стагнации экономики и роста государственного долга кабинет министров обязался снизить дефицит бюджета до 5% ВВП в следующем году. Однако министр по вопросам бюджета Давид Амиэль предупредил, что после внесения поправок отклоненная версия документа привела бы к увеличению дефицита до 5,9%.

    Поскольку у Лекорню нет большинства в нижней палате, правительство может попытаться провести текст в обход парламентского голосования с помощью статьи 49.3 Конституции, что грозит вынесением вотума недоверия. Альтернативным вариантом является принятие бюджета через указы исполнительной власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц из-за внутриполитических проблем оказались не готовы пойти на уступки для сделки по бюджету ЕС. Многолетние масштабные траты государства сделали республику самым слабым звеном еврозоны. В сентябре глава французского правительства Себастьен Лекорню распорядился не увеличивать бюджетные расходы в 2027 году для сокращения дефицита.

    2 ноября 2026, 20:36 • Новости дня
    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции
    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во французских социальных сетях набрал популярность созданный искусственным интеллектом музыкальный клип с участием президента Эммануэля Макрона, доводящий до абсурда обвинения в якобы вмешательстве России в дела страны.

    Ролик группы BB Burnes, которая стала пародией на популярный французский поп-рок-коллектив BB Brunes, появился в сети на прошлой неделе и набрал сотни тысяч просмотров. Действующими лицами видео под названием «Российское вмешательство» стали многие известные французские политики, включая Макрона с супругой и главу МИД Жана-Ноэля Барро, передает РИА «Новости».

    Главным персонажем клипа выступил бывший премьер Франции Габриель Атталь. По сюжету у созданного ИИ политика не задался день: он пропустил автобус, коллеги не предупредили его о переносе совещания, сэндвич на обед оказался невкусным, а дома не работал телевизор. Во всех этих бедах герой обвинил «российское вмешательство».

    Франция неоднократно выступала с голословными обвинениями о мнимом вмешательстве России в ее внутренние дела. В частности, Париж обвинял Москву в завозе активно распространяющихся во французских городах постельных клопов и организации студенческих протестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала французские обвинения в кибератаках попыткой оправдать экономические и политические неудачи Парижа.

    Весной замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился созданным искусственным интеллектом видеороликом с испуганным президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    3 ноября 2026, 19:48 • Новости дня
    Студенты вышли на манифестацию в центре Парижа вопреки запрету властей
    Студенты вышли на манифестацию в центре Парижа вопреки запрету властей
    @ Jerome Gilles/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Учащиеся французских вузов вышли на протестную акцию возле парижского Пантеона вопреки судебному запрету на проведение демонстраций в центре столицы.

    Около 200 молодых людей собрались на улицах, прилегающих к усыпальнице выдающихся деятелей Франции, передает РИА «Новости». Полиция в полной экипировке оцепила подходы к самому Пантеону и не пускает туда манифестантов. Рядом дежурят порядка десяти патрульных машин.

    Акция проходит в спокойной обстановке, сотрудники правоохранительных органов не разгоняют собравшихся.

    Ранее административный суд Парижа отклонил жалобу учащихся и поддержал запрет властей на проведение манифестации в центре города. Протестующим разрешили собираться только на окраинах французской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник студенческие акции во французской столице привели к перебоям в работе примерно трети высших учебных заведений города.

    Участники студенческих протестов перекрыли доступ в историческое здание университета Сорбонна.

    В понедельник Национальный союз студентов Франции призвал учащихся заблокировать университеты и выйти на массовые уличные акции.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 18:01 • Новости дня
    Крупнейший профсоюз Франции призвал полицию присоединиться к забастовке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отраслевое отделение французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» призвало сотрудников министерства внутренних дел и полицейских присоединиться к общенациональной забастовке 5 ноября из-за планов властей заморозить выплаты.

    Отраслевой профсоюз CGT-Intérieur обратился ко всем сотрудникам министерства, полицейским, а также административному, техническому и специализированному персоналу с просьбой присоединиться к акции, передает РИА «Новости».

    В организации напомнили, что стражи порядка имеют право выходить на забастовку исключительно в свой выходной день и в гражданской одежде.

    Профсоюз указал на низкие зарплаты, нехватку кадров и планы властей по заморозке выплат, которые предусмотрены в проекте бюджета страны на 2027 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье новая волна протестов во Франции собрала 320 тыс. человек.

    В субботу сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже.

    В четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста.

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    3 ноября 2026, 17:03 • Новости дня
    Протесты студентов нарушили работу трети вузов Парижа

    Liberation: Протесты студентов нарушили работу 51 вуза в Париже

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Студенческие акции во французской столице привели к перебоям в работе примерно трети высших учебных заведений города.

    Протесты студентов во французской столице привели к серьезным перебоям в работе 51 университета из 184. Нарушения в учебном процессе произошли по призыву студенческих организаций, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Liberation.

    По данным министерства высшего образования и научных исследований Франции, перебои затронули немногим менее трети столичных высших учебных заведений. В свою очередь федерация студенческих профсоюзов заявляет, что протестующие заблокировали более 50 кампусов, а нормальная работа нарушена в каждом втором университете Парижа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники студенческих протестов во Франции перекрыли доступ в историческое здание университета Сорбонна в Париже.

    В понедельник Национальный союз студентов Франции призвал учащихся заблокировать университеты.

    В субботу сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ против участников демонстрации в Париже.

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    4 ноября 2026, 19:35 • Новости дня
    Французский аналитик назвал Россию Ноевым ковчегом для европейцев

    Аналитик из Франции Сорлин сравнил Россию с Ноевым ковчегом для европейцев

    Tекст: Вера Басилая

    Геополитический аналитик и специалист по франко-российским отношениям Фабрис Сорлин заявил, что Россия стала новым Ноевым ковчегом для жителей Европы, поддерживающих консервативный образ жизни.

    «Россия для меня это как новый Ноев ковчег. Это то, что я говорю всем семьям, которые пишут мне и хотят переехать в Россию... Миллионы европейцев понимают и поддерживают эту модель. Для меня Россия стала надеждой, поэтому все больше людей хотят переехать сюда», – заявил Сорлин на пленарном заседании Международной недели «Народы России».

    Аналитик рассказал о своем переезде в Россию в 2015 году ради воспитания детей в консервативной европейской стране. Из десятерых детей Сорлина шестеро появились на свет во Франции, а четверо родились уже после переезда, благодаря чему семья стала живым мостом между двумя государствами, передает РИА «Новости».

    Сорлин отметил уверенность в будущем благодаря хорошему отношению к многодетным семьям и безопасности детей в России. Основой цивилизационной модели страны он назвал семью, традиции и духовность, подчеркнув, что многополярная система безопасности выступает альтернативой гегемонии Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал укрепление объединяющих население ценностей главной целью Года единства народов России.

    В сентябре зарубежные гости молодежного фестиваля в Екатеринбурге рассказали о привлекательности отечественного образования и традиционных семейных ценностей.

    Владимир Путин заявил о содействии переезду в страну иностранных специалистов с востребованными профессиями.

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    2 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Французские студенты объявили о новых крупных протестах

    Национальный союз студентов Франции анонсировал новые протесты 3 и 5 ноября

    Tекст: Дарья Григоренко

    Национальный союз студентов Франции призвал учащихся заблокировать университеты 3 ноября и выйти на массовые уличные акции 5 ноября.

    «Правительство не хочет нас слушать? 3 ноября объявляем черный день в университетах: приходите на общие собрания и блокируйте свои вузы. 5 ноября – давайте массово выйдем на улицы!» – приводит РИА «Новости» обращение организации.

    Ранее в понедельник французские старшеклассники начали новую блокаду лицеев в ряде городов страны. Акции затронули учебные заведения в Париже, Марселе и Лионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники протестов против роста стоимости жизни на юго-востоке Франции сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона.

    Французские правоохранительные органы задержали более 770 человек во время масштабных субботних акций.

    В субботу студенческие профсоюзы Франции призвали учащихся блокировать работу учебных заведений.

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    3 ноября 2026, 21:13 • Новости дня
    Грабители похитили десятки килограммов золота с ювелирного завода во Франции

    Franceinfo: Во Франции вооруженные грабители украли с завода до 50 кг золота

    Tекст: Денис Тельманов

    Пятеро вооруженных злоумышленников совершили налет на ювелирный завод во французском Безансоне, похитив украшения и до 50 кг золота.

    Злоумышленники в балаклавах и бронежилетах проникли на территорию предприятия в Безансоне около семи утра, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал franceinfo. При себе у нападавших было длинноствольное оружие, из которого они произвели несколько выстрелов для запугивания находившихся на заводе работников. В результате инцидента один сотрудник предприятия пострадал.

    Преступники похитили украшения и от 20 до 50 кг золота. При побеге грабители специально рассыпали на дороге гвозди, пробив шины полицейским автомобилям и мотоциклам.

    Машину злоумышленников позже обнаружили сожженной. Прокуратура поручила расследование нападения отделу по борьбе с организованной преступностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в швейцарском городе Ле-Локль злоумышленники ограбили частный музей часовой компании Ulysse Nardin.

    Весной с выставки современного искусства во французском Меце похитили арт-объект стоимостью более 6 млн долларов.

    В начале года грабители забрали драгоценности на сумму до 7 млн евро из дома крупного китайского чиновника в Париже.

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    4 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Военный самолет Франции приземлился в Польше у границы с Украиной

    Французский военный самолет Airbus A400M сел в Польше у границы с Украиной

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas Военно-воздушных сил Франции совершил посадку в польском аэропорту Жешув недалеко от украинской границы.

    Судно, используемое в том числе для переброски войск и военной техники, вылетело с авиабазы Люксей-Сен-Совер на востоке Франции и направилось на восток, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Примерно в 15.05 мск борт вошел в воздушное пространство Польши. Около 15.40 мск военный самолет приземлился в аэропорту польского Жешува у границы с Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник коалиция европейских стран запланировала разместить военных на Украине после окончания конфликта с Россией.

    Европейские государства решили провести военные учения в Польше для отработки ввода войск на украинскую территорию.

    На прошлой неделе постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о формировании западными странами постоянно действующего механизма военного снабжения Киева.

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    3 ноября 2026, 22:06 • Новости дня
    TF1: Движение поездов во Франции будет нарушено из-за забастовки

    Tекст: Вера Басилая

    Национальная компания железных дорог Франции предупредила о перебоях в расписании пассажирских составов 5 ноября на фоне массовых протестов профсоюзов.

    Национальная компания железных дорог (SNCF) сообщила о перебоях в движении пассажирских поездов в четверг из-за общенациональной забастовки, передает РИА «Новости».

    «В связи с общенациональным межпрофессиональным протестным движением пассажирское сообщение SNCF будет незначительно нарушено на линиях высокоскоростных поездов и нарушено на линиях Intercités, TER, а также поездов и электричек Парижского региона», – говорится в заявлении оператора, которое приводит телеканал TF1.

    При отмене рейсов компания пообещала вернуть пассажирам деньги или поменять билеты на другое время.

    Крупнейшие профсоюзы Франции объявили о проведении общенациональной забастовки 5 ноября. Работников государственного и частного секторов призвали выйти на демонстрации с требованием повысить зарплаты и сохранить рабочие места.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник отраслевое отделение французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» призвало сотрудников Министерства внутренних дел присоединиться к общенациональной забастовке.

    Студенческие акции во французской столице привели к перебоям в работе трети высших учебных заведений города.

    Участники протестов перекрыли доступ в историческое здание университета Сорбонна.

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    2 ноября 2026, 21:44 • Новости дня
    Число заключенных во французских тюрьмах обновило рекорд

    Минюст Франции: Число заключенных во французских тюрьмах обновило рекорд

    Tекст: Денис Тельманов

    Число заключенных во Франции достигло почти 91 тыс. человек, обновив исторический рекорд, сообщило министерство юстиции страны.

    Этот показатель увеличивается во Франции на протяжении многих месяцев. В сентябре он впервые преодолел отметку в 90 тыс., передает РИА «Новости». По новым данным, на 1 октября в стране насчитывалось 90 937 заключенных. Пенитенциарная система рассчитана лишь на 63,4 тыс. мест. Минюст сообщил, что из-за нехватки мест около 9 тыс. человек спят на матрасах на полу.

    Общая загруженность французских тюрем составляет 143,3%, в некоторых учреждениях этот показатель превышает 200%.

    ООН ранее призывала Францию принять срочные меры для решения проблемы переполненности тюрем. Совет Европы отмечал, что Франция и Турция занимают лидирующие позиции по перегруженности пенитенциарной системы.

    ЕСПЧ неоднократно осуждал Францию за неудовлетворительные условия в местах лишения свободы. В июле 2023 года суд постановил, что из-за переполненности тюрем в стране нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе загруженность пенитенциарной системы Франции превысила допустимые нормы, а количество арестантов достигло почти 89,7 тыс.

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    3 ноября 2026, 11:28 • Новости дня
    Протестующие студенты заблокировали вход в историческое здание Сорбонны

    Французские студенты заблокировали вход в университет Сорбонна в Париже

    Tекст: Мария Иванова

    Во вторник утром участники студенческих протестов во Франции перекрыли доступ в историческое здание университета Сорбонна в Париже с помощью мусорных контейнеров и металлических оград.

    Вход в Сорбонну, расположенную в Латинском квартале, оказался полностью заблокирован. Обстановка у здания сохраняется спокойной, полиции на месте не наблюдается, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что протестное движение пока не затронуло здание другого крупного университета в Париже – Sciences Po.

    Ранее Национальный союз студентов Франции анонсировал новые крупные протесты в стране 3 и 5 ноября. Организация призвала учащихся к блокировке вузов в эти дни.

    Массовые протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы. По данным МВД, в самой массовой общенациональной демонстрации 17 октября участвовали около 550 тыс. человек, против которых французские правоохранители применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Национальный союз студентов Франции призвал учащихся заблокировать университеты и выйти на массовые уличные акции.

    В субботу сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже.

    Студенческие профсоюзы призвали блокировать работу учебных заведений.

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    4 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    Хакеры попытались разморозить запасы Французской службы крови

    Кибератака нарушила работу холодильников французской службы крови

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестные злоумышленники атаковали системы управления холодильными камерами Французской службы крови (EFS), установив температуру на экстремально высокие значения.

    Злоумышленники изменили параметры работы холодильных камер одного из поставщиков оборудования Французской службы крови (EFS), установив температурные пороги и параметры размораживания на чрезвычайно высокие значения, передает РИА «Новости».

    В организации отметили, что служба не была непосредственной целью атаки. Системы мониторинга позволили оперативно выявить отклонения температуры, после чего содержимое затронутых холодильников в качестве меры предосторожности переместили в другие камеры.

    Инцидент не привел к потере компонентов крови, никаких последствий для здоровья пациентов не выявлено.

    В последнее время кибератаки на холодильное оборудование произошли в нескольких странах Европы, включая Бельгию, Ирландию, Люксембург, Нидерланды, Финляндию, Швецию, Эстонию, Италию и Португалию. Злоумышленники брали под контроль системы и включали режим разморозки, иногда нагревая камеры до 50 градусов, что приводило к порче продуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник масштабная кибератака на холодильные системы супермаркетов в трех федеральных землях Германии привела к порче тонн продуктов питания.

    Хакерам удалось вывести из строя холодильное оборудование в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    Европейская комиссия оценит готовность супермаркетов к кибератакам после массового отключения холодильников в магазинах шести стран Евросоюза.

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    5 ноября 2026, 06:17 • Новости дня
    Le Figaro: Макрон пожаловался на скуку в политике без Меркель и Драги

    Tекст: Катерина Туманова

    Во Франции вышла книга обозревательницы Франсуазы Дегуа, в которой раскрывается содержание ее двухлетней переписки с президентом страны Эммануэлем Макроном в мессенджере.

    Книга под названием «Вы все слишком строги ко мне» поступила в продажу в четверг, пишет Le Figaro. В ней приводятся сообщения, которыми президент Макрон обменивался с журналисткой поздно ночью в зашифрованном мессенджере Telegram.

    В переписках французский лидер отстаивает свои решения, возмущается «сумасшедшими» и «ублюдками», а также выражает опасения по поводу возможного прихода к власти правой партии «Национальное объединение» в 2027 году.

    Среди сообщений – лирическое замечание Макрона в октябре 2024 года во время саммита ЕС в Брюсселе о нехватке на мероприятии премьера Италии и канцлера ФРГ.

    «Я скучаю. Это грустно и лишено творческой энергии. Мне ужасно не хватает Марио Драги и Ангелы Меркель», – приводит РИА «Новости» выдержку из книги.

    Макрон признался, как его тяготит это, добавив, что старается не падать духом.

    В 2024 году Ангела Меркель признавалась, что ей не хватает встреч с Макроном после ухода с поста канцлера ФРГ. Она указала на культуру, интеллект и творческий подход к решению задач как симпатичные ей черты французского лидера.

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    5 ноября 2026, 10:09 • Новости дня
    Во Франции нашли украденные из ресторана гравюры Пикассо

    Ici: Во Франции задержали семерых человек за кражу гравюр Пикассо

    Tекст: Мария Иванова

    Французская жандармерия разыскала шесть гравюр Пабло Пикассо, которые были похищены из ресторана на юге Франции, сообщает радиостанция ici.

    «Шесть гравюр Пикассо, похищенных в Мужене в ночь со 2 на 3 октября, были найдены», – передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию ici.

    Работы стоимостью более 100 тыс. евро были украдены из ресторана «Амандье» тремя преступниками за 15 минут. В ходе полицейской операции гравюры обнаружили в отличном состоянии в департаменте Приморские Альпы. По делу задержаны семь человек.

    В коммуне Мужен Пабло Пикассо провел последние годы жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце по делу об ограблении музея художника Пьера Огюста Ренуара во Франции задержали шесть человек.

    Летом прокуратура Франции запросила до восьми лет тюрьмы за кражу рукописей и первых изданий произведений русских классиков из библиотек.

    В мае с выставки современного искусства в Меце похитили банан, служивший главным элементом скандального арт-объекта.

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    5 ноября 2026, 12:03 • Новости дня
    Airbus A320 перенаправили во Францию из-за сообщения о бомбе

    Летевший в Рим Airbus A320 направился во Францию из-за сообщения о бомбе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пассажирский самолет Airbus A320, следовавший из Дублина в Рим, направился на авиабазу во Франции после сообщения о минировании.

    Самолет был перенаправлен на авиабазу Эвре в Нормандии, сообщили в канцелярии премьера Франции телеканалу BFMTV, передает РИА «Новости».

    A320 выполнял рейс Дублин – Рим.

    Отмечается, что причиной перенаправления стало сообщение о бомбе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пассажирский самолет авиакомпании Wizz Air совершил экстренную посадку в Будапеште из-за сообщения о заложенной бомбе. В прошлом месяце пассажирский лайнер Airbus A320 совершил вынужденную посадку в аэропорту Софии после анонимного звонка о взрывном устройстве. В мае прошлого года Вьетнам договорился с Францией о покупке 20 самолетов Airbus.

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    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Кадровый кризис делает бессильными польские ВВС

    В Польше внезапно осознали старую истину: самое грозное оружие – не более чем кусок металла, если нет людей, умеющих им воевать. Выяснилось, что у страны не хватает летчиков для американских истребителей F-16, а наиболее катастрофичным выглядит кадровый кризис с экипажами для вертолетов «Апач». Как и почему такое произошло? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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