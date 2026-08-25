Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
МИД ответил на обвинения Франции во вмешательстве в выборы
МИД: Франция обвинениями России в кибератаках пытается сделать из нее врага
Франция обвинениями России в якобы кибератаках намеренно формирует враждебный образ Москвы, пытаясь оправдать собственные экономические и политические неудачи обвинениями в кибератаках, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Франция целенаправленно создает из России образ врага и пытается списать на нее собственные политические провалы, следует из комментария Захаровой на сайте МИД.
«Официальный Париж не просто целенаправленно создает из России образ врага, но и пытается списать на счет нашей страны собственные многочисленные просчеты и провалы, будь то в экономике или во внешней политике», – отметила Захарова.
В ведомстве подчеркнули, что Москву не удивляют попытки французского агентства Viginum обвинить Россию во вмешательстве в стартовавшую президентскую кампанию 2027 года. По оценке министерства, для многих кандидатов громкие заявления о борьбе с российской угрозой стали элементом «обязательной программы».
Захарова также напомнила, что 17 июля временного поверенного в делах России во Франции вызвали в местный МИД, где ему попытались предъявить обвинения в кибератаках. Дипломат отверг эти заявления как бездоказательные. Представитель МИД добавила, что обвинения прозвучали в день проведения в Париже встречи так называемой «коалиции желающих».
В середине июля власти Франции решили вызвать российского посла из-за масштабной кампании кибератак.
Временный поверенный в делах России в Париже Александр Зезюлин категорически опроверг эти бездоказательные претензии.
Позднее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял подозрения прокуратуры о возможном влиянии Москвы на будущие президентские выборы.