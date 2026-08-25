МИД: Франция обвинениями России в кибератаках пытается сделать из нее врага

Tекст: Вера Басилая

Франция целенаправленно создает из России образ врага и пытается списать на нее собственные политические провалы, следует из комментария Захаровой на сайте МИД.

«Официальный Париж не просто целенаправленно создает из России образ врага, но и пытается списать на счет нашей страны собственные многочисленные просчеты и провалы, будь то в экономике или во внешней политике», – отметила Захарова.

В ведомстве подчеркнули, что Москву не удивляют попытки французского агентства Viginum обвинить Россию во вмешательстве в стартовавшую президентскую кампанию 2027 года. По оценке министерства, для многих кандидатов громкие заявления о борьбе с российской угрозой стали элементом «обязательной программы».

Захарова также напомнила, что 17 июля временного поверенного в делах России во Франции вызвали в местный МИД, где ему попытались предъявить обвинения в кибератаках. Дипломат отверг эти заявления как бездоказательные. Представитель МИД добавила, что обвинения прозвучали в день проведения в Париже встречи так называемой «коалиции желающих».

В середине июля власти Франции решили вызвать российского посла из-за масштабной кампании кибератак.

Временный поверенный в делах России в Париже Александр Зезюлин категорически опроверг эти бездоказательные претензии.

Позднее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял подозрения прокуратуры о возможном влиянии Москвы на будущие президентские выборы.