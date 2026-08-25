Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Медведев отметил вклад женского движения в народную программу «Единой России»
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул важность выполнения предвыборных обещаний и отметил значительную роль женских инициатив в реализации народной программы.
Председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с активом «Женского движения» подчеркнул ответственность политической силы перед гражданами, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Это кажется: ну мало ли что они там напринимали, с одними лозунгами шли на выборы, потом добились каких-то результатов, всё это в корзину пошло. Во-первых, мы так никогда не работали, если вы обратили внимание», – заявил политик, напомнив слова президента Владимира Путина о том, что партия не дает невыполнимых обещаний.
Медведев отметил, что в народную программу, принятую 22 августа, поступило более 870 тыс. предложений от женщин. Он выразил надежду на активное участие миллионного «Женского движения» в реализации документа, особенно в решении демографических и семейных проблем.
Политик также выделил важность женских инициатив, таких как программа «Ты не одна», охватившая более 70 тыс. участниц, и Школа поддержки жен и матерей участников СВО «Жизнь после Победы», работающая в 76 регионах.
По его словам, в условиях спецоперации женщины все чаще берут на себя лидерские роли в общественно-политической жизни страны.