Гаага поставила на себе крест

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17 марта, пятница  |  Последнее обновление — 23:53  |  vz.ru
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Экономическая система Запада затрещала

США и Европа столкнулись с серьезным банковским кризисом Stefan Kiefer/imageBROKER/Global Look Press
Вслед за США спасать свою банковскую систему вынуждена и Европа. Под угрозой банкротства оказался один из крупнейших банков – Credit Suisse. Последствия от его краха вполне сравнимы с банкротством Lehman Brothers, считает предсказавший глобальную рецессию 2008 года экономист Нуриэль Рубини. О чем предупреждает банковский кризис в США и ЕС? Подробности...
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Почему военные в США адекватнее политиков

Великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей, заявил Остин после переговоров с Шойгу Zuma, Сергей Бобылев/ТАСС
Пентагон резко снизил накал страстей вокруг упавшего в Черное море беспилотника. Его шеф Ллойд Остин лично позвонил Сергею Шойгу, назвал Россию великой державой и подчеркнул важность контактов с ней. Такое легко можно было представить десять лет назад, но для нынешней политики США это нечто невообразимое. Чем Остин отличается от тех американцев, которые засели в Госдепе и Белом доме?  Подробности...
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Миг-29 из стран НАТО отвели на Украине считаные дни

Поставка МиГ-29 заставит ВСУ сделать выбор между фронтом и тылом mosr.sk
Сразу две страны НАТО решили поделиться с ВСУ очередной партией военных самолетов. Речь идет об истребителях четвертого поколения МиГ-29. По предварительным данным, противник получит почти два десятка машин от Варшавы и Братиславы. Почему решение о передаче самолетов принято именно сейчас, и как их поставка отразится на ходе СВО?  Подробности...
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«Северный поток» может таить новую провокацию против России

Взрыв на российских газопроводах уже имеет большие последствия – а может иметь еще более значительные The Swedish Coast Guard/Global Look Press
Дания отказалась выдать нашей стране разрешение на участие в международном расследовании взрывов газопроводов «Северный поток». За этим отказом могут стоять не только политические предубеждения стран Евросоюза. Возможно, все обстоит гораздо серьезнее, и мы имеем дело с подготовкой грандиозной провокации против России. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как москвичи против польского ига восстали

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
17 марта 1611 года было Вербное воскресенье. Москва подходила к этому празднику не в лучшем состоянии – в городе властвовали поляки. На праздник в столицу тянулись люди. Скрываясь в толпе, в город проникали и лидеры Первого ополчения. Настало время свергнуть власть чужеземцев. Подробности...
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В «час X» Запад просто вскрыл нужный конверт

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Нарративы, связанные с «фундаментальной виной», с тем, что «российское общество представляет такую же угрозу Западу, что и государство», а сам «Запад должен быть един перед лицом ужасающей угрозы», были обкатаны сильно загодя. Подробности...

Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах. Подробности...
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Пентагон удивил адекватностью

Русофобы ли британцы

Крушение БПЛА США: главное

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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Гаага поставила на себе крест

    Ордером на арест Путина Международный уголовный суд уничтожил идею международного правосудия
    По мнению экспертов, МУС вбил последний гвоздь в крышку собственного гроба
    		  
    17 марта 2023, 22:55
    Фото: REUTERS
    Текст: Андрей Резчиков

    Международное правосудие, в котором доминировал Запад, закончилось. Вынесенное в пятницу в Гааге решение Международного уголовного суда (МУС) стало «последним гвоздем в его гроб». Так российские юристы, правозащитники и политики оценили выдачу МУС ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

    В пятницу Досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге выписала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей». В документе на сайте суда, указано, что они якобы могли быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию, а действия предположительно были совершены на территории Украины после 24 февраля 2022 года.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными. «Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», – сказал представитель Кремля.

    Мария Львова-Белова считает, что ордер МУС говорит о мировом признании ее деятельности. «Здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны», – заявила она.

    В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивает, что решения МУС не имеют для РФ никакого значения, потому что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет и с ним не сотрудничает. «Возможные ордеры на арест, исходящие из Международного суда, будут для России юридически ничтожными», – добавила она.

    Международный уголовный суд появился два десятилетия назад для расследования негуманных действий военных, геноцида и преступлений против человечности. МУС был учрежден на основе Римского статута – соответствующего международного договора, принятого в 1998 году. Среди прочего, документ устанавливает функции, юрисдикцию и структуру суда. МУС не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге. МУС может возбуждать дела по представлению Совбеза ООН, но не входит в структуры ООН. По 63-й статье Римского статута МУС, заочный судебный процесс невозможен.

    Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев также отреагировал на решение МУС эмодзи с изображением туалетной бумаги. Причем он решил опубликовать пост не в своем Telegram-канале, а в зарубежной соцсети. «Нет необходимости объяснять, ГДЕ следует использовать эту бумагу», – написал Медведев в Twitter (заблокирован в России).

     

    Адвокат Дмитрий Аграновский назвал произошедшее свидетельством того, что идея международного правосудия уничтожена и растоптана. «Этим решением Международный суд очень надолго поставил крест как на себе, так и на идее международного правосудия. Этот суд проще распустить совсем и собрать новый. Они сделали контрольный выстрел себе в голову. Это решение абсолютно неправовое и никаких последствий ни для Путина, ни для России повлечь не может, а идея международного правосудия уничтожена и растоптана», – сказал Аграновский в интервью РАПСИ.

    В действии МУС он увидел желание десакрализировать и снизить роль России. «Они хотят унизить Россию и ее граждан, чтобы мы начали обсуждать: а можно ли арестовать лидера страны или нельзя? Этот жест сделан целенаправленно, однако никто из разумных людей не подумает, что возможно арестовать президента», – сказал он.

    Аграновский не исключает, что решение МУС было вынесено и от бессилия врагов страны. «Для нас в этом есть и польза. Теперь мы понимаем, с кем имеем дело! Эмоционально эти жесты вызовут только обратную реакцию! Они приведут к сплочению вокруг Путина даже тех людей, которые относились к нему нейтрально или негативно», – считает адвокат.

    О том, что судьи Международного уголовного суда сами подписали себе приговор, говорит и член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. «Главари Третьего рейха тоже мнили себя властителями мира, обладателями права на истину. Закончилось это для них плачевно: кто-то наложил на себя руки, кого-то вздернули после суда в Нюрнберге. Жаль, что некоторые западные правители подзабыли историю, в агонии придумывают какие-то суды, выписывают ордера, играют в ничтожное, выдуманное правосудие, которому грош цена», – сказал Брод.

    Правозащитник подчеркнул, что начиная с 2014 года российские и зарубежные эксперты и юристы собрали «колоссальный объем» документов, свидетельств, фото- и видеоматериалов, подтверждающих нацистский характер украинского режима, совершившего тысячи преступлений против мирных граждан. «Не менее преступна и поддержка этого режима со стороны западных стран. Так что на приговор идеологи и исполнители агрессии себе заработали», – полагает Брод.

    «В правовом смысле – это абсолютно ничтожное и незаслуживающее никакого внимания решение», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов.

    А вот с политической точки зрения ордер МУС «поражает своим цинизмом и дремучестью».

    Поэтому ордер не будет никем признаваться, «за исключением западных стран, да и то не всех». «На фоне реальных преступлений против человечности, совершаемых при поддержке и поощрении Запада нацистским режимом Зеленского, на фоне грубейших систематических нарушений международного гуманитарного права со стороны Вашингтона и НАТО в целом ряде регионов мира МУС молчал. Где он был?» – отметил собеседник.

    По словам сенатора, МУС как институт правосудия дискредитировал себя. «Это последний гвоздь в гроб международного правосудия, в котором доминирует Запад. Отныне «международное правосудие» закончилось. Те страны, которые реально заботятся о своем суверенитете, правосудии и международной справедливости, будут создавать новые структуры», – сказал Долгов, добавив, что ордер МУС никак не повлияет на ход СВО.
     
     
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