Гаага поставила на себе крест

Ордером на арест Путина Международный уголовный суд уничтожил идею международного правосудия

Международное правосудие, в котором доминировал Запад, закончилось. Вынесенное в пятницу в Гааге решение Международного уголовного суда (МУС) стало «последним гвоздем в его гроб». Так российские юристы, правозащитники и политики оценили выдачу МУС ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

В пятницу Досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге выписала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей». В документе на сайте суда, указано, что они якобы могли быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию, а действия предположительно были совершены на территории Украины после 24 февраля 2022 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными. «Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», – сказал представитель Кремля.

Мария Львова-Белова считает, что ордер МУС говорит о мировом признании ее деятельности. «Здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны», – заявила она.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивает, что решения МУС не имеют для РФ никакого значения, потому что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет и с ним не сотрудничает. «Возможные ордеры на арест, исходящие из Международного суда, будут для России юридически ничтожными», – добавила она.

Международный уголовный суд появился два десятилетия назад для расследования негуманных действий военных, геноцида и преступлений против человечности. МУС был учрежден на основе Римского статута – соответствующего международного договора, принятого в 1998 году. Среди прочего, документ устанавливает функции, юрисдикцию и структуру суда. МУС не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге. МУС может возбуждать дела по представлению Совбеза ООН, но не входит в структуры ООН. По 63-й статье Римского статута МУС, заочный судебный процесс невозможен.

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев также отреагировал на решение МУС эмодзи с изображением туалетной бумаги. Причем он решил опубликовать пост не в своем Telegram-канале, а в зарубежной соцсети. «Нет необходимости объяснять, ГДЕ следует использовать эту бумагу», – написал Медведев в Twitter (заблокирован в России).

Адвокат Дмитрий Аграновский назвал произошедшее свидетельством того, что идея международного правосудия уничтожена и растоптана. «Этим решением Международный суд очень надолго поставил крест как на себе, так и на идее международного правосудия. Этот суд проще распустить совсем и собрать новый. Они сделали контрольный выстрел себе в голову. Это решение абсолютно неправовое и никаких последствий ни для Путина, ни для России повлечь не может, а идея международного правосудия уничтожена и растоптана», – сказал Аграновский в интервью РАПСИ.

В действии МУС он увидел желание десакрализировать и снизить роль России. «Они хотят унизить Россию и ее граждан, чтобы мы начали обсуждать: а можно ли арестовать лидера страны или нельзя? Этот жест сделан целенаправленно, однако никто из разумных людей не подумает, что возможно арестовать президента», – сказал он.

Аграновский не исключает, что решение МУС было вынесено и от бессилия врагов страны. «Для нас в этом есть и польза. Теперь мы понимаем, с кем имеем дело! Эмоционально эти жесты вызовут только обратную реакцию! Они приведут к сплочению вокруг Путина даже тех людей, которые относились к нему нейтрально или негативно», – считает адвокат.

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О том, что судьи Международного уголовного суда сами подписали себе приговор, говорит и член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. «Главари Третьего рейха тоже мнили себя властителями мира, обладателями права на истину. Закончилось это для них плачевно: кто-то наложил на себя руки, кого-то вздернули после суда в Нюрнберге. Жаль, что некоторые западные правители подзабыли историю, в агонии придумывают какие-то суды, выписывают ордера, играют в ничтожное, выдуманное правосудие, которому грош цена», – сказал Брод.

Правозащитник подчеркнул, что начиная с 2014 года российские и зарубежные эксперты и юристы собрали «колоссальный объем» документов, свидетельств, фото- и видеоматериалов, подтверждающих нацистский характер украинского режима, совершившего тысячи преступлений против мирных граждан. «Не менее преступна и поддержка этого режима со стороны западных стран. Так что на приговор идеологи и исполнители агрессии себе заработали», – полагает Брод.

«В правовом смысле – это абсолютно ничтожное и незаслуживающее никакого внимания решение», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов.

А вот с политической точки зрения ордер МУС «поражает своим цинизмом и дремучестью».

Поэтому ордер не будет никем признаваться, «за исключением западных стран, да и то не всех». «На фоне реальных преступлений против человечности, совершаемых при поддержке и поощрении Запада нацистским режимом Зеленского, на фоне грубейших систематических нарушений международного гуманитарного права со стороны Вашингтона и НАТО в целом ряде регионов мира МУС молчал. Где он был?» – отметил собеседник.

По словам сенатора, МУС как институт правосудия дискредитировал себя. «Это последний гвоздь в гроб международного правосудия, в котором доминирует Запад. Отныне «международное правосудие» закончилось. Те страны, которые реально заботятся о своем суверенитете, правосудии и международной справедливости, будут создавать новые структуры», – сказал Долгов, добавив, что ордер МУС никак не повлияет на ход СВО.