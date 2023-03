Польша начинает железнодорожное вторжение на Украину Пентагон попал в ловушку собственных преступлений Пентагон испугался последствий суда о «военных преступлениях России»

Текст: Евгений Поздняков,

Дарья Волкова,

Татьяна Косолапова

Пентагон заблокировал обмен разведывательными данными США с Международным уголовным судом (МУС) о военных преступлениях на Украине. В Вашингтоне опасаются создания прецедента для последующих обвинений в адрес американских военных. Однако за сотрудничество с МУС выступают американские спецслужбы, Госдеп и Минюст. Последнее слово остается за президентом Джо Байденом. Как он поступит? Министерство обороны США отказывается передавать материалы о якобы «военных преступлениях России» в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, сообщает издание The New York Times. Отмечается, что Пентагон опасается создания прецедента для последующего обвинения американских военных. При этом спецслужбы, Минюст и Госдепартамент выступают за скорейшую отправку имеющихся данных в МУС. Подчеркивается, что ситуация зашла в тупик, выход из которого предстоит отыскать президенту Джо Байдену. Газета отмечает, что разногласия по данному вопросу возникли еще в декабре прошлого года, когда Конгресс изменил давние юридические ограничения, позволив США напрямую участвовать в организации расследования и судебных процессов в отношении российских военных. Но о непринятии подобных решений часто высказывался глава Пентагона Ллойд Остин. Принципиальная позиция главы ведомства стала причиной серьезных разногласий внутри администрации Байдена. Автор внесенных поправок, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм назвал Пентагон «проблемным ребенком», чье поведение «подрывает букву и дух закона». Международный уголовный суд был создан два десятилетия назад для расследования негуманных действий военных, геноцида и преступлений против человечности. МУС был учрежден на основе Римского статуса – соответствующего международного договора. Среди прочего, документ устанавливает функции, юрисдикцию и структуру суда. В 2000 году тогдашний президент США Билл Клинтон подписал данный документ, однако назвал его «незавершенным», после чего отказался направить его на ратификацию в Сенат. Двумя годами позже Джордж Буш – младший отозвал подпись предшественника, а Конгресс принял законы, которые ограничивали меры поддержки, которые правительство Штатов может оказывать МУС. Тем не менее к концу президентского срока Буш признал, что Международный уголовный суд «пользуется широкой поддержкой по всему миру». В результате уже в период президентства Барака Обамы Вашингтон оказывал помощь организации при расследовании военных преступлений в Африке. На эту тему Наступившая идиллия закончилась с приходом в Белый дом Дональда Трампа, который ввел санкции против представителей суда, пытавшихся расследовать действия американских военных в Афганистане. Позже Джо Байден снял введенные ограничения, однако рассмотрение дела против американских военных так и не началось. В марте прошлого года прокуратура МУС начала расследование военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Но оно осложняется тем, что Москва отказалась от участия в работе МУС еще в 2016 году, а Киев полной юрисдикции этого суда так и не признал. В экспертной среде допускают, что информация NYT о позиции Пентагона по поводу передачи информации МУС соответствует действительности. «Но желание Запада провести судилище не будет иметь международно-правовой силы. Оно нужно лишь для того, чтобы скрыть военные и гуманитарные преступления украинских военных, которые они совершают с одобрения НАТО», – считает член Совета Федерации Константин Долгов. По его словам, Пентагон опасается сотрудничать с Гаагой, потому что «американские военные повинны в большом количестве преступлений в Югославии, Сирии, Ливии, Афганистане, Ираке и других странах». «Отсчет можно вести как минимум с ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Пентагону, объективно говоря, есть чего опасаться в части создания международного прецедента», – полагает сенатор. Долгов напомнил, что Вашингтон сделал все для того, чтобы вывести своих военных не только из-под юрисдикции МУС, но и «вообще из-под любых международных судебных процедур и расследований». «Это последовательная позиция американских администраций на протяжении последних десятилетий», – отметил Долгов. По его мнению, назревающее противоречие между Госдепом, Минюстом и Пентагоном по поводу сотрудничества с МУС «создаст определенные проблемы для Байдена». «Безусловно, ему придется это как-то решать. Как именно – нам еще предстоит увидеть и проанализировать. Вместе с тем очевидно, что это все никак не скажется на проведении нашей специальной военной операции на Украине и выполнении задач, поставленных нашим президентом», – подчеркнул парламентарий. В то же время американские правозащитники собрали огромное количество информации о преступлениях военных США за рубежом, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Более того, Афганистан и другие страны могут отправить на слушания в МУС своих свидетелей. «Афганистан и Ирак потеряли сотни тысяч человек в американских войнах. Это не идет ни в какое сравнение с другими конфликтами», – подчеркнул Васильев. «То, что Вашингтон уже не раз поднимал тему военных преступлений на Украине – это своего рода кавалерийская атака, и Байден, возможно, готов встать на сторону Госдепа... Однако мнение Пентагона имеет большое значение, потому что именно Пентагон отвечает за ведение войны на Украине. Если Байден демонстративно пренебрежет мнением военных, это не улучшит его позиции как верховного главнокомандующего», – полагает Васильев. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД