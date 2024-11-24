Минобороны: ВС России отбили контратаку двух бригад ВСУ на Харьковском направлении

Tекст: Дарья Григоренко

По информации, опубликованной в Telegram-канале Минобороны, на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» смогли нанести поражение 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и 5-му пограничному отряду в районах населенных пунктов Липцы, Одноробовка и Волчанск. В результате контратаки украинская сторона потеряла до 50 военных, две бронированные машины, 26 автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся удар по формированиям 60-й, 63-й и других бригад ВСУ в Харьковской и Донецкой областях. ВСУ потеряли свыше 440 военных, боевую машину пехоты и несколько артиллерийских орудий. Был уничтожен склад боеприпасов, говорится в сообщении.

В Донецкой народной республике подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные позиции, нанеся поражение нескольким бригадам ВСУ, что привело к потерям до 500 военнослужащих и уничтожению складов боеприпасов, уточнили в Минобороны.

На других участках российские войска продолжили наступление, отражая многочисленные контратаки украинских подразделений. В результате боев ВСУ понесли серьезные потери в живой силе и технике, включая американские и британские артиллерийские установки.

Средства ПВО России сбили 44 беспилотных аппарата самолетного типа, что подчеркивает эффективность противовоздушной обороны в ходе продолжающейся специальной военной операции, добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на воскресенье средства ПВО успешно уничтожили и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины.