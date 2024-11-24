Силы ПВО уничтожили 34 украинских дрона над территорией России

Закон добавляет изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, приравнивая популяризацию отказа от деторождения к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола, передает ТАСС.
Теперь за продвижение чайлдфри гражданам грозит штраф до 100 тыс. рублей, должностным лицам – до 200 тыс. рублей, а юридическим лицам – до 1 млн рублей. Последним также может грозить административное приостановление деятельности на срок до трех месяцев.
Наказание усиливается, если идеология продвижения отказа от деторождения осуществляется через интернет, СМИ или направлена на детей. В таких случаях максимальный штраф для граждан составляет 400 тыс. рублей, для должностных лиц – 800 тыс. рублей, и для юридических лиц – 5 млн рублей.
Отмечается, что распространение сведений о монашестве и монашеском образе жизни, о соблюдении обета безбрачия (целибата) и о связанном с ними отказе от деторождения не относится к пропаганде чайлдфри.
Принятый закон не затрагивает «решение женщины отказаться от рождения ребенка», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что документ направлен на защиту подрастающего поколения от деструктивного влияния, но не затрагивает права женщин на личный выбор.
Спикер Госдумы подчеркнул, что необходимо обеспечивать ориентацию будущих поколений на традиционные семейные ценности. Закон предусматривает включение сайтов, распространяющих идеи отказа от деторождения, в реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Владельцы соцсетей обязаны отслеживать и удалять такие материалы.
Пропаганда чайлдфри в СМИ теперь будет считаться злоупотреблением свободой информации, а в рекламе – нарушением требований. В кино идеи чайлдфри могут стать причиной отказа в выдаче прокатного удостоверения на фильм.
В октябре Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий введение штрафов до 5 млн рублей за пропаганду отказа от деторождения с ужесточением наказаний в случае пропаганды среди несовершеннолетних.