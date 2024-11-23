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Киев направил отряд дронов в Курскую область против «Ахмата»
Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей, рассказал командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» с позывным Сальза.
По его словам, украинское командование отправило в Курскую область элитное спецподразделение операторов беспилотников, передает РИА «Новости».
Задачей отряда было уничтожение и затруднение работы спецназа «Ахмат», включая бронегруппу и артиллерию.
Сальза отметил, что подразделение было направлено полмесяца назад, и его задачей было уничтожить спецназ «Ахмат» в течение недели. Однако, по его словам, несмотря на все усилия украинского отряда, неделя прошла, а спецназ «Ахмат» продолжает свою работу.
Командир также подчеркнул, что их подразделение успешно выполняет свои задачи, несмотря на попытки украинских операторов беспилотников затруднить их работу.
Ранее в Курской области бойцы спецназа «Ахмат» захватили тяжелый украинский дрон-камикадзе «Мамонт», способный летать в плохую погоду с четырьмя килограммами взрывчатки.