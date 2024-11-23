Tекст: Александра Юдина

По его словам, украинское командование отправило в Курскую область элитное спецподразделение операторов беспилотников, передает РИА «Новости».

Задачей отряда было уничтожение и затруднение работы спецназа «Ахмат», включая бронегруппу и артиллерию.

Сальза отметил, что подразделение было направлено полмесяца назад, и его задачей было уничтожить спецназ «Ахмат» в течение недели. Однако, по его словам, несмотря на все усилия украинского отряда, неделя прошла, а спецназ «Ахмат» продолжает свою работу.

Командир также подчеркнул, что их подразделение успешно выполняет свои задачи, несмотря на попытки украинских операторов беспилотников затруднить их работу.

Ранее в Курской области бойцы спецназа «Ахмат» захватили тяжелый украинский дрон-камикадзе «Мамонт», способный летать в плохую погоду с четырьмя килограммами взрывчатки.