Эксперт: Атака в Финском заливе ставит вопрос о военном конвое судов

Эксперт Анпилогов: Атака в Финском заливе ставит вопрос о военном конвое судов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Если считать основной версию о причастности к атаке ВСУ, то у украинских беспилотников было три варианта для удара. Первый – запуск непосредственно с территории Украины. Наш противник уже обладает техническими возможностями для такой операции», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

Однако, указал он, беспилотники должны были в любом случае пролететь над территорией Польши, а также, возможно, над одной из прибалтийских стран. «Если верить в непричастность Литвы, остаются Латвия и Эстония», – заметил собеседник.

Второй сценарий заключается в запуске БПЛА непосредственно с территории стран Прибалтики или из Польши, продолжил спикер. «Кроме того, беспилотники могли быть запущены с номинально гражданского сухогруза, принадлежащего или контролируемого Украиной, или с безэкипажных катеров в Балтийском море. Но и в этом случае судно следовало в территориальных водах какой-то из стран», – продолжил аналитик.

Таким образом, указал эксперт, прибалтийские государства и Польша демонстрируют по меньшей мере попустительство и отсутствие должного контроля над собственным водным и воздушным пространством. «Причем «недосмотр» проявляется только в случае с украинскими беспилотниками», – заметил собеседник.

Впрочем, уточнил он, речь может идти и об открытом сотрудничестве Варшавы, Риги, Вильнюса или Таллина с украинской стороной – вплоть до размещения пусковых установок на своих территориях. «Происходящее ставит перед Россией вопрос о возможном военном конвоировании гражданских судов. Причем это будет уже не мирное сопровождение с разряженными пушками и закрытыми ракетными установками, а проход полностью готовых к бою судов», – заметил Анпилогов.

Ранее в нейтральных водах Финского залива два беспилотника атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Нападение произошло в 5,4 км от российской границы. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заверил, что угрозы для снабжения региона нет.

По данным портала Yle, атаке подверглось грузовое судно «Спарта-2», принадлежащее российским Вооруженным силам. Члены экипажа эвакуировались на спасательные шлюпки, затем на находившееся неподалеку российское судно и направляются обратно в Россию, сообщил командующий финской пограничной службой Илья Ильин.

Президент Финляндии Александр Стубб назвал атаку серьезным инцидентом. Он добавил, что проводил консультации с представителями финских сил обороны и пограничной охраны, а также уведомил об инциденте «основных партнеров и союзников» Хельсинки.

Удар, скорее всего, был нанесен Украиной, заявил директор по связям с общественностью сил обороны Финляндии Аки-Маури Хухтинен. В свою очередь премьер-министр Финляндии Петтери Орпо указал, что «Украина имеет право бороться против агрессора». Вильнюс не причастен к атакам украинских БПЛА на Россию, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

«В балтийском регионе уже высокая напряженность. Если эскалация конфликта продолжится, вскоре Россия может запустить дроны по странам НАТО. Надеюсь, что здравый смысл возьмет верх, потому что в противном случае ситуация очень быстро перерастет в ядерную войну», – предупредил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.