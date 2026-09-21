Танкер для перевозки сжиженного газа обстреляли в Ормузском проливе

UKMTO: В Ормузском проливе обстреляли танкер для перевозки сжиженного газа

Tекст: Денис Тельманов

«Капитан сообщил, что танкер получил повреждения от обломков неизвестных снарядов. По его словам, все члены экипажа находятся в безопасности, угрозы окружающей среде нет. Танкер продолжит следовать к следующему порту назначения», – приводит ТАСС заявление UKMTO.

Сообщение о происшествии поступило с задержкой, когда судно уже направлялось на выход из пролива. Название танкера и порт его приписки на данный момент не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела проходящего через Ормузский пролив танкера легкие ранения получили два моряка.

Несколькими днями ранее экипаж другого судна успешно потушил возникший после попадания снаряда пожар.

В середине месяца британское Управление морских торговых операций зафиксировало аналогичный инцидент с неизвестным боеприпасом.