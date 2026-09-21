Международный финал премии уличной культуры «КАРДО» завершился во Владивостоке

Tекст: Валерия Городецкая

В соревнованиях приняли участие более 500 человек из почти 70 стран, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Поздравляю победителей и всех финалистов IX сезона «КАРДО». Сегодня за каждым из этих имен стоит большой путь, который они прошли в течение сезона. За девять лет «КАРДО» выросло в масштабное международное сообщество: к проекту присоединились участники из 195 стран, а в этом году на Гранд-финал во Владивосток приехали представители 69 государств», – отметил генеральный директор платформы Андрей Бетин.

Он добавил, что Россия стала важной точкой притяжения для этого сообщества, где уличная культура и спорт получают поддержку. Участники соревновались в 13 дисциплинах, включая BMX, паркур, рэп и брейкинг. Общий призовой фонд превысил 7 млн рублей.

Мэр Владивостока Константин Шестаков подчеркнул значимость события для города, отметив, что гости смогли оценить спортивную и молодежную инфраструктуру. На церемонии закрытия выступили ST, ONATIVE и Slame, а также состоялась премьера новой версии трека Павла Воли.

Напомним, масштабный Гранд-финал международной премии «КАРДО» стартовал во Владивостоке несколькими днями ранее.

В текущем году участниками конкурсной программы стали представители 195 государств.

Летние зарубежные отборочные туры проекта завершились в пяти странах мира.