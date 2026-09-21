Профессор призвал сохранять баланс между письмом от руки и технологиями

Сенатор Мурог: В школе важно не забывать о письме от руки

Tекст: Катерина Туманова

Отказ от письма от руки в пользу цифровых технологий ослабляет когнитивные способности учащихся. Профессор Мурог отметил необходимость сохранения баланса между бумагой и цифрой в образовательных учреждениях, передает ТАСС.

По словам сенатора, в начальной школе рукописные практики должны оставаться полноценной частью обучения для формирования базовых нейронных связей.

«В старших классах цифра берет на себя поиск и обработку больших текстов, но полностью отказываться от ручки, считаю, нельзя: мозг работает по принципу «используй или потеряешь», и вместе с каллиграфией слабеют и связанные с ней когнитивные способности», – сказал Мурог.

Исследования с энцефалографией подтверждают, что ручное письмо активирует моторные, зрительные зоны и области памяти, способствуя созданию широких нейронных сетей.

Дошкольники, пишущие от руки, показывали активность в зонах чтения, а студенты, конспектирующие вручную, лучше сдают тесты на понимание материала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, академик Онищенко заявил, что современные дети становятся умнее. Мэр Нью-Йорка запретил школьникам использовать искусственный интеллект. Руководство НИУ ВШЭ впервые ввело правила использования нейросетей для студенческих научных работ.