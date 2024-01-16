На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
В Кремле оценили идею переноса столицы в Иркутск
Песков счел неосуществимой идею переноса столицы в Иркутск
Идея переноса столицы России из Москвы в Иркутск не может быть осуществима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Не думаю, что эта инициатива реализуема», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее в якутском издании «SakhaLife» появилось письмо кандидата исторических наук Афанасия Николаева, он предложил российским властям перенести столицу России в Иркутск, чтобы «обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России».