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    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

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    Евгений Сингатулин Евгений Сингатулин Как Китай решает национальный вопрос

    Советскую идею автономий Китай использовал, но право выхода из страны полностью отверг. Позднее распад СССР стал для китайского руководства дополнительным предостережением: национальное строительство не должно создавать предпосылок для распада государства.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    6 комментариев
    9 ноября 2026, 15:25 • Новости дня

    Число погибших при взрыве на заводе в турецком Измире выросло до шести

    Star: Число погибших при взрыве на заводе в турецком Измире выросло до шести

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество погибших в результате взрыва на металлургическом заводе Habaş в турецкой провинции Измир увеличилось до шести человек.

    Об увеличении числа жертв инцидента в районе Алиага передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Star. Ранее издание Akşam сообщало, что взрыв прогремел на металлургическом заводе Habaş. По данным телеканала A Haber, ссылавшегося на губернаторство региона, было известно о трех погибших и 14 раненых, еще десять человек оставались под завалами.

    «К сожалению, число погибших выросло до шести», – заявил представитель властей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу сообщил о гибели трех человек в результате взрыва на металлургическом заводе в провинции Измир.

    Местные телеканалы заявили о жертвах при детонации на территории комбината в городе Алиага.

    8 ноября 2026, 21:25 • Новости дня
    Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана

    Глава МИД Ирана Аркачи пригрозил США «адом огня» при отказе выполнить условия

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аркачи заявил, что двухдневный план открытия Ормузского пролива остается в силе, и пригрозил Соединенным Штатам «адом огня» в случае невыполнения требований Тегерана.

    Тегеран сохраняет в силе предложение американской стороне об открытии Ормузского пролива за два дня, передает РИА «Новости».

    «Наше двухдневное предложение остается в силе. Примите требования, в частности окончание войны на всех фронтах, и взгляните на результат», – написал Аббас Аркачи в социальной сети X.

    Глава ведомства подчеркнул, что в случае отказа Вашингтона выполнить условия исламской республики Иран обрушит на Соединенные Штаты «ад огня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о подрыве трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    В пятницу Международная морская организация ООН заявила о гибели 25 моряков в результате вооруженного конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

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    9 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    Востоковед: Айзенкота нельзя назвать «голубем мира»

    Востоковед Кича: При Айзенкоте Нетаньяху ждет роль «козла отпущения»

    Востоковед: Айзенкота нельзя назвать «голубем мира»
    @ Gil Cohen-Magen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Израильский истеблишмент пытается восстановить репутацию страны, сделав Биньямина Нетаньяху «козлом отпущения». В качестве альтернативы ему продвигают фигуру Гади Айзенкота – кадрового военного и бывшего главы Генштаба ЦАХАЛ, которого хотят представить как более удобного для диалога лидера. Однако за этой схемой кроется множество противоречий, сказала газете ВЗГЛЯД востоковед Мария Кича.

    «Израильский истеблишмент крайне заинтересован в отстранении Биньямина Нетаньяху от власти. Ведь смена премьера могла бы помочь восстановить репутацию Израиля на мировой арене», – отметила Мария Кича, востоковед, автор Telegram-канала «Первый ближневосточный».

    По ее словам, логика проста: представить ситуацию так, будто с еврейским государством все в порядке, а проблемы – следствие действий одного человека. «Нетаньяху в таком сценарии отводится роль «козла отпущения»: на него возлагается ответственность за все спорные решения и ошибки», – уточнила собеседница.

    На этом фоне Гади Айзенкот предстает в образе «нового, чистого» политика, с кем, по замыслу, будет проще выстраивать диалог. «Его станут позиционировать как менее радикального лидера по сравнению с Нетаньяху. Более того, как считает израильский истеблишмент, появление Айзенкота на политической авансцене позволит перезагрузить отношения с США», – детализировала Кича.

    Впрочем, отмечает эксперт, характеризовать Айзенкота как «голубя мира» или представителя «мирной умеренной оппозиции» вряд ли уместно. Как напомнила востоковед, Айзенкот в политике всего несколько лет. «Он кадровый военный, ранее занимавший пост главы Генштаба ЦАХАЛ (2015-2019 годы). В Газе погибли его сын и двое племянников. То есть он, как говорят англичане, буквально попробовал собственное лекарство», – напомнила эксперт.

    Айзенкот больше всего известен как «создатель» доктрины «Дахья», согласно которой израильская армия должна целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре на территориях, которые Израиль считает вражескими и расценивает как «оплот террористов». «Доктрина применялась во время Второй ливанской войны (2006), когда Израиль разбомбил Дахью – южный шиитский пригород Бейрута. С 2023 года доктрина применяется в секторе Газа и Южном Ливане», – указала аналитик.

    «Но разумеется, публично напоминать о доктрине «Дахья» никто не станет. В Израиле лидера «Яшара» будут изображать как героя войны, принесшего личную жертву», – считает Кича.

    Примечательно также, продолжила собеседница, что Айзенкот – мизрахи, выходец из Марокко, в то время как во главе еврейского государства до настоящего момента стояли только ашкеназы.

    «Израиль – это в первую очередь ашкеназский проект. Мизрахов (евреев из стран Ближнего Востока) начали целенаправленно и массово завозить в Израиль в 1950-х годах, потому что ашкеназов просто не хватало для заселения захваченных территорий, откуда было изгнано арабское население», – указала востоковед.

    «Просвещенные» ашкеназы смотрели на марокканских, йеменских, иракских и прочих «восточных» евреев презрительно – как на диких, отсталых и «недоразвитых». Мизрахи не имели равных прав с ашкеназами: в сфере труда, социального обеспечения, госслужбы и других областей действовали как гласные, так и негласные ограничения. Такое положение их не устраивало, и в 1970-х годах они создали движение «Черные пантеры», выступив против дискриминации», – напомнила аналитик.

    Первыми, кто разглядел в мизрахах электорат и активную социальную базу, стала партия «Ликуд». Многие мизрахи в итоге примкнули к ней и к фракциям, состоявшим с ней в коалициях. В результате мизрахи добились того, за что боролись, – квот на госслужбу и прочих уступок.

    Однако со стороны ашкеназов, по словам политолога, пренебрежительное отношение к ним сохраняется до сих пор: мизрахов называют арсами (местный аналог слов «гопник» или «быдло»). Именно в этом контексте и следует рассматривать военную карьеру Айзенкота.

    Как бы то ни было, раскол, который и так существует, максимально обостряется на фоне попыток сформировать правительство. «Израильское общество разделено на части, и каждая из еврейских сионистских партий загнала себя собственными заявлениями и собственной политикой в своеобразный вакуум, когда коллаборация с политическими противниками воспринимается как предательство», – отметила Кича.

    «Например, как сотрудничать с арабами и создавать с ними оппозицию, если их голоса фактически стремятся аннулировать, а их участие в выборах подается как «политическое 7 октября»?» – задается она риторическим вопросом.

    Собеседница подчеркнула: Израиль уже не первый год переживает глубокий внутренний кризис – политический, конституционный, экзистенциальный, а поэтому противоречия не удается разрешить простым способом.

    «Это наглядно показал опыт правительства Нафтали Беннета и Яира Лапида: их ключевой целью также было отстранить Нетаньяху от власти. Однако кабинет продержался лишь около года, после чего досрочно сложил полномочия. В результате в стране вновь прошли выборы, где победил Нетаньяху», – напомнила аналитик.

    Востоковед допускает, что ситуация может повториться, но с дополнительными осложняющими факторами. Речь идет о межпартийной борьбе, неспособности сформировать устойчивую коалицию, а также о выдвижении завышенных требований и таких условий потенциальным партнерам, на которые те заведомо не согласятся.

    «Нетаньяху прекрасно понимает происходящее и явно не хочет становиться «козлом отпущения». Поэтому он активно сопротивляется попыткам отстранить его от власти и, безусловно, ведет закулисную игру. Но что именно задумал политик и насколько успешны его действия, будет ясно в ближайшее время», – заключила Кича.

    Ранее президент Израиля Ицхак Герцог вручил председателю оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового правительства по итогам недавних парламентских выборов. Торжественная церемония прошла в воскресенье в резиденции главы государства.

    Герцог считает, что именно у главы «Яшара» больше всех шансов сформировать кабинет министров, который будет служить интересам всех израильтян. «Я от всего сердца желаю, чтобы любое сформированное правительство способствовало единству, сплоченности и примирению во всех частях страны», – сказал президент Израиля.

    В свою очередь Айзенкот заявил о сложном и судьбоносном положении государства, указав на продолжающиеся войны, невыполненные военные задачи, дипломатический кризис. Политик призвал создать правительство «национального чрезвычайного положения». По его словам, для этого потребуются «креативные и нестандартные политические шаги».

    Лидер «Яшара» также сообщил о готовности сотрудничать со всеми парламентскими фракциями. «Тот, кто попытается сорвать формирование правительства, войдет в историю как человек, который не сумел спасти Израиль в критический для страны момент», – подчеркнул Айзенкот.

    На создание кабинета ему отведено 28 дней. Этот срок может быть продлен еще на две недели с согласия президента. Издание The New York Times называет эту задачу самым сложным испытанием в карьере Айзенкота. Он может привлечь арабские партии с 19 мандатами или ультраортодоксальные фракции с 13 местами.

    Однако, как отмечает газета, первый вариант осложняют разногласия по вопросу признания ХАМАС террористической организацией и сопротивление лидера партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана сотрудничеству с арабскими партиями. Переговоры с ультраортодоксами затрудняет вопрос военной службы.

    Напомним, прошедшие 27 октября выборы в 120-местный парламент Израиля (Кнессет) не выявили явного победителя: ни один политический блок не набрал большинства в 61 мандат. Правящая коалиция во главе с партией «Ликуд» Биньямина Нетаньяху получила 53 места, оппозиционный блок Айзенкота – 48, арабские партии – 19. Политолог Саймон Ципис в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что будущее правительство Израиля рискует оказаться заложником малых фракций.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 06:24 • Новости дня
    Американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм

    IRNA: Вооруженные силы США атаковали иранский остров Кешм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские вооруженные силы выпустили несколько снарядов по иранскому острову Кешм, расположенному в Ормузском проливе.

    Американские вооруженные силы выпустили несколько снарядов по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство IRNA.

    По данным агентства, на острове произошло по меньшей мере четыре взрыва, были поражены несколько объектов.

    При этом не исключается, что взрывы были связаны с действиями иранских сил в районе Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt вошел в Малаккский пролив на пути на Ближний Восток.

    В субботу президент США Дональд Трамп сообщил об ударе американских военных по иранской зенитной установке в районе острова Кешм.

    Ранее журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила об ударе военных США по острову Кешм в ответ на обстрел американского самолета.

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    8 ноября 2026, 20:29 • Новости дня
    Эрдоган посетил Шушинскую крепость в Азербайджане

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посетил Шушинскую крепость.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье прибыл с официальным визитом в Азербайджан по случаю дня победы над Арменией, сообщает Anadolu.

    Самолет с главой турецкого государства приземлился в Международном аэропорту Физули. В городе Шуше состоялась церемония официальной встречи турецкого лидера, прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

    Лидеры провели переговоры в формате тет-а-тет, после чего выступили с совместной пресс-конференцией, а по ее завершении посетили Шушинскую крепость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Эрдоган прибыл в Азербайджан на мероприятия, посвященные годовщине победы в войне в Нагорном Карабахе. На встрече с турецким коллегой Алиев заявил о нерушимости братских отношений между странами. Он также выразил надежду на достижение конкретных результатов в процессе нормализации отношений с Арменией.

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    8 ноября 2026, 16:46 • Новости дня
    В Иране казнили трех участников январских беспорядков

    IRIB: В Иране казнили трех участников беспорядков за связь с США и Израилем

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении трех мужчин, признанных виновными в участии в январских беспорядках и сотрудничестве с США и Израилем, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.

    Мужчин обвинили в оперативных действиях против безопасности страны, сотрудничестве с американскими и израильскими спецслужбами, а также разрушении электроподстанции в Кередже, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Казненным вменяли создание и использование «коктейлей Молотова», ношение оружия, поджог государственного имущества и подстрекательство к беспорядкам.

    Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации валюты и переросли в беспорядки. Тегеран обвинил США и Израиль в их организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране казнили иностранца за убийство силовиков во время протестов.

    В Исламской республике привели в исполнение смертный приговор мужчине за связи с израильскими спецслужбами.

    Власти казнили двух организаторов январских беспорядков.

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    8 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Алиев заявил о нерушимости союза Азербайджана и Турции

    Алиев: Азербайджано-турецкое единство невозможно пошатнуть

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше заявил о нерушимости братских отношений между странами.

    «Те, кто хочет пошатнуть их, никогда не добьются желаемого. Мы никому не позволим встать между нами или бросить тень на наше единство ради своих личных интересов», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

    В последние месяцы между Анкарой и Баку возникли разногласия. В сентябре Азербайджан изменил правила внешнего вида для школьников, запретив одежду, не соответствующую единому стандарту и светскому характеру образования. Хотя хиджаб прямо не упоминался, новые требования затронули и его ношение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан на мероприятия, посвященные годовщине победы в войне в Нагорном Карабахе.

    Советник турецкого лидера Октай Сарал покинул свой пост после критики новых правил внешнего вида для азербайджанских школьников.

    В том же месяце Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск семерых граждан Турции по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти в стране.

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    8 ноября 2026, 17:04 • Новости дня
    Машинист сошедшего с рельсов в Египте поезда скончался в больнице

    Машинист потерпевшего аварию в египетской Гизе поезда умер от полученных ран

    Tекст: Ольга Иванова

    Управлявший сошедшим с рельсов в египетской провинции Гиза поездом машинист скончался от полученных травм в медицинском учреждении.

    Машинист потерпевшего аварию на севере Египта поезда умер от ран в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на медицинский источник.

    Железнодорожное управление страны уточнило, что состав сошел с рельсов в районе сельскохозяйственной дороги Каир – Асуан недалеко от транспортной развязки Герза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в египетском Эль-Айяте четыре вагона поезда сошли с рельсов.

    Три человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком на трассе Рас-Гариб – Хургада.

    В конце октября мужчина выжил при столкновении микроавтобуса с пассажирским поездом в Еврейской автономной области.

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    8 ноября 2026, 20:22 • Новости дня
    Опрос показал недовольство израильтян итогами выборов в Кнессет

    В Израиле 62% граждан выразили недовольство результатами выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврейский институт политического планирования JPPI сообщил, что почти две трети израильтян остались недовольны итогами парламентских выборов, а из десяти возможных коалиций лишь вариант с участием «Ликуда», «Яшар», «Беяхад» и «Наш дом – Израиль» не отвергается большинством.

    Исследование «Индекс израильского общества», проведенное Еврейским институтом политического планирования после выборов, показало, что из десяти рассмотренных вариантов коалиции только правительство из «Ликуда», «Яшар», «Беяхад» и партии «Наш дом – Израиль» с общими 67 мандатами не отвергается большинством граждан, сообщает Israel National News. При этом такое правоцентристское правительство должно было бы обойтись без харедимских партий, «Оцмы Йехудит», «Религиозного сионизма» и арабских партий, а его создание осложняется предвыборными обещаниями части сил не входить в коалицию с «Ликудом».

    По данным индекса, 51% израильтян в целом и 57% еврейских респондентов не исключили коалицию четырех перечисленных партий, тогда как все остальные девять конфигураций были отвергнуты большинством. В целом 62% опрошенных заявили о недовольстве результатами выборов против 33%, которые выразили удовлетворение. Среди еврейских респондентов уровень неудовлетворенности достиг 73%, тогда как лишь 2% назвали себя «очень довольными», тогда как 75% арабских респондентов, наоборот, сообщили об удовлетворении итогами голосования на фоне рекордного успеха арабских партий и утраты прежней коалицией парламентского большинства.

    Вопрос о предпочтительном правительстве показал, что 36% респондентов выбрали кабинет оппозиционного блока с участием арабских партий, 23% поддержали правительство национального единства «Ликуда» и «Яшар» с добавлением других сил, 17% выступили за коалицию блока Биньямина Нетаньяху с одной партией из оппозиции, а 14% предпочли новые выборы, тогда как оппозиционный блок с харедимскими партиями собрал только 3% поддержки. Наибольшую готовность видеть в коалиции получили центристские оппозиционные партии: «Яшар» поддержали 65% опрошенных, «Беяхад» – 63%, «Наш дом – Израиль» – 59%; «Ликуд» поддержали 50%, «Религиозный сионизм» – 44%, «Демократов» – 42%. В то же время Объединенный список отвергли 62% респондентов, «Оцму Йехудит» – 50%, Раам – 45%, а также значительные доли опрошенных отвергли «Демократов», «Религиозный сионизм», «Ликуд» и харедимские партии, причем уровни отторжения заметно различались между еврейскими и арабскими избирателями и между сторонниками правительственного и оппозиционного блоков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Израиля Ицхак Герцог выдал лидеру оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового кабинета министров по итогам парламентских выборов, завершившихся без явного победителя, и тем самым запустил процедуру создания коалиции.

    Тогда выборы в Израиле, а также в Бразилии, Сербии и США британская газета The Guardian назвала ударом по авторитарным лидерам и сигналом устойчивости демократических институтов.

    В среду Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила окончательные итоги голосования в Кнессет, по которым ни одна из политических сил не получила решающего преимущества для одиночного формирования правительства.

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    8 ноября 2026, 19:21 • Новости дня
    Египет возобновил работу посольства в Триполи

    Al Jazeera: Египет вновь открыл посольство в Триполи после 12-летнего перерыва

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава египетского МИД Бадр Абдель Аты открыл здание посольства в Триполи, которое не работало 12 лет по соображениям безопасности.

    Возобновление работы посольства Египта в Ливии свидетельствует о кардинальных политических изменениях в стране и регионе, передает Al Jazeera.

    Египет пересмотрел политику в отношении Ливии, поскольку ранее страна поддерживала восточные власти под руководством Халифы Хафтара. Каир посчитал, что ставка на одну сторону конфликта не отвечает стратегическим интересам государства.

    Отмечается, что Египет обеспокоен развитием событий к югу от своих границ из-за расширения Сил быстрого реагирования в Судане. Во время визита Абдель Аты обсудил с ливийскими властями меморандум о взаимопонимании по морским границам, подписанный Триполи и Анкарой в 2019 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Алжира поддержал предложение о развертывании войск в Нигере в связи с борьбой за Ливию.

    В Триполи произошла попытка покушения на командира Сил поддержки служб безопасности в регионах Али аль-Джабари.

    В столице Ливии зафиксировали вооруженные столкновения.

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    9 ноября 2026, 02:10 • Новости дня
    Рубио допустил невозможность дипломатического соглашения с Ираном

    Госсекретарь США Рубио назвал невозможным соглашение с Ираном

    Рубио допустил невозможность дипломатического соглашения с Ираном
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио усомнился в возможности достижения дипломатического соглашения с Ираном из-за выдвижения Тегераном нереалистичных и возмутительных требований.

    Вашингтон по-прежнему готов изучать дипломатические пути урегулирования девятимесячного конфликта, однако переговоры оказались непродуктивными из-за позиции Тегерана, передает Anadolu слова Рубио.

    «Ряд стран продолжают взаимодействовать с ними, предлагая различные идеи, но я бы не сказал, что мы стоим на пороге прорыва», – заявил госсекретарь США перед отъездом в Париж на встречу министров иностранных дел стран «Большой семерки».

    Он выступил в защиту действий американской администрации, отметив, что предотвращение получения Ираном ядерного оружия остается приоритетом для национальной безопасности. Он также прокомментировал недавние удары американских сил по иранским системам ПВО на острове Кешм в Ормузском проливе.

    По словам Рубио, эти военные действия носили исключительно оборонительный характер. Американские войска имеют право на защиту в случае возникновения явной угрозы.

    «Поэтому, если существует явная и непосредственная угроза судоходству или нашим силам в регионе, мы имеем право защищаться», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье администрация президента США  обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    В субботу американские власти объявили награду в размере до 20 млн долларов за данные об иранской ядерной программе.

    Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана.

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    8 ноября 2026, 20:27 • Новости дня
    Белый дом заявил о контроле над ситуацией в конфликте с Ираном

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп держит ситуацию под контролем в противостоянии с Тегераном на фоне краха иранской экономики, заявили в Белом доме.

    Соединенные Штаты находятся в сильной позиции, контролируя Ормузский пролив на фоне разрушения экономики исламской республики, пишет Fox News.

    «Иран уничтожен, и события будут развиваться по одному из двух путей: легкому или сложному. Президент Трамп держит все карты в своих руках и сделает то, что будет лучше для США», – заявил представитель Белого дома. Он добавил, что только глава государства знает, что и когда он предпримет.

    Заявления прозвучали после того, как пропавший без вести верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи, который не появлялся на публике после гибели своего отца в результате удара США и Израиля, высмеял итоги промежуточных выборов в американский Конгресс, назвав их свидетельством распада Соединенных Штатов.

    В Тегеране попытались представить результаты голосования как отказ американского общества от войны с исламской республикой. При этом иранские государственные СМИ опубликовали сгенерированное нейросетью видео с угрозами нанести удары по военным объектам во Франции, в Германии и Великобритании, если Европа поможет Вашингтону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье администрация Трампа обратилась к Китаю с просьбой о содействии в завершении военного противостояния. В субботу президент США Дональд Трамп сообщил об ударе американских военных по иранской зенитной установке в районе острова Кешм. В среду Дональд Трамп назвал конфликт с Ираном главной причиной поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

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    8 ноября 2026, 20:15 • Новости дня
    Турция приступила к передаче Ираку военной базы Башика

    Анкара и Багдад договорились о передаче иракским властям военной базы Башика

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Турции приступят к постепенной передаче иракскому правительству военного комплекса Башика-Зиликан на севере Ирака в рамках договоренностей по борьбе с Рабочей партией Курдистана.

    Анкара и Багдад активизируют совместный контроль за прекращением присутствия в иракском Синджаре запрещенной в обеих странах Рабочей партии Курдистана (РПК), передает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление двух государств.

    «Турецкая сторона заявляет, что приступит к выполнению необходимых шагов по постепенной передаче комплекса Башика-Зиликан федеральному правительству Ирака в соответствии с договоренностью, достигнутой на уровне лидеров», – отмечается в документе, опубликованном администрацией президента Турции.

    Нынешний документ развивает договоренности, достигнутые в сентябре на встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Ирака Али аз-Зейди. Лидеры договорились обеспечить восстановление полного государственного контроля над Синджаром и прекратить присутствие незаконных иностранных вооруженных формирований. Передача комплекса была увязана с прогрессом иракских властей в реализации этих мер.

    Военная база Башика расположена к северо-востоку от Мосула. Турция разместила там свои силы в декабре 2015 года для подготовки местных подразделений, участвовавших в борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), что вызвало резкие возражения Багдада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Турции приняли решение передать Ираку военную базу Башика.

    Международная коалиция во главе с США передала иракским вооруженным силам все военные базы на территории страны.

    Анкара решила передать Багдаду контроль над северной военной базой по итогам встречи лидеров двух государств.

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    8 ноября 2026, 21:20 • Новости дня
    Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В восточной части Ормузского пролива нефтяной танкер подорвался на мине, сообщили военно-морские силы армии Ирана.

    Инцидент произошел с судном, которое попыталось пересечь запретную зону с выключенными навигационными системами, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Fars.

    «Нефтяной танкер-нарушитель, выключивший свои навигационные системы и решивший пройти через запретную зону, подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива», – говорится в заявлении военно-морских сил армии Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о возгорании двух судов после подрыва на минах в Ормузском проливе при попытке пройти по запрещенному маршруту.

    В субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе.

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    9 ноября 2026, 00:14 • Новости дня
    При обрушении дюны на палатки беженцев в Газе погибли пять человек

    При обрушении дюны в Газе пять человек погибли и шесть пострадали

    Tекст: Катерина Туманова

    В Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа при обрушении песчаной дюны на палатки перемещенных лиц погибли пять человек, включая троих детей, еще шесть получили ранения.

    Тела пяти погибших и шесть раненых были извлечены после обрушения песчаной дюны на две семьи в убежище к югу от города, пишет агентство Safa. Некоторые из пострадавших – в критическом состоянии.

    Гражданская оборона Газы сообщила о продолжении поисков пропавших без вести. Инцидент произошел на фоне проливных дождей, сильного ветра и области низкого давления, которые привели к затоплению десятков тысяч палаток.

    Ранее сообщалось, что во время шторма было затоплено около 70 тыс. палаток, сотни семей остались без крова из-за смытого имущества.

    «При этом ощущается острая нехватка ресурсов из-за разрушения инфраструктуры, продолжающейся израильской осады и невозможности доставки временного жилья и материалов для ремонта», – передает корреспондент информагентства с места трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в секторе Газа начали эвакуацию жителей из лагерей беженцев из-за затопления. ОАЭ 2 ноября отправили корабль с 4,3 тыс. тонн гуманитарной помощи для сектора Газа.

    В сентябре в результате трех прямых ударов израильских военных по Хан-Юнису и Дейр-эль-Балахе погибли четыре жителя палестинского полуэксклава.

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    9 ноября 2026, 02:51 • Новости дня
    Источник в правительстве Турции сообщил о тесных контактах с Россией по Украине

    Анкара сообщила о доверительном диалоге с Москвой по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Турции поддерживают тесные связи с Россией для поиска путей урегулирования на Украине, рассказал источник в турецком кабмине.

    «Между Анкарой и Москвой поддерживается тесный контакт по украинской проблематике. Наш диалог отличается доверием и откровенностью. Мы имеем возможность напрямую обсуждать позиции сторон, обмениваться оценками происходящего и затрагивать вопросы, которые имеют принципиальное значение для поиска путей урегулирования», – заявил источник РИА «Новости».

    По его словам, Турция намерена и далее поддерживать контакты с российской стороной, поскольку открытый обмен мнениями позволяет Анкаре лучше понимать позицию Москвы и учитывать ее при обсуждении возможных дипломатических инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Турции Эрдоган решил обсудить с кабмином переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В субботу он заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование. Эрдоган 5 ноября выразил надежду на переговоры с Путиным по конфликту на Украине.

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