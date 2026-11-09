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Мосгорсуд утвердил 11-летний срок экс-советнику главы РЖД Тайчеру
Мосгорсуд оставил в силе 11-летний приговор экс-совладельцу «Трансфин-М» Тайчеру
Московский городской суд оставил в силе приговор бывшему советнику главы РЖД и экс-совладельцу лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексею Тайчеру, осужденному на 11 лет колонии за хищение около 14,6 млн долларов.
«Приговор в части срока оставлен без изменений», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда. В апреле Никулинский суд Москвы приговорил Тайчера к 11 годам лишения свободы со штрафом и запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение почти трех лет после освобождения. Он не признал вину и настаивал на оправдании.
По данным следствия, в 2017 году Тайчер с сообщниками организовал заключение четырех фиктивных договоров займа между ПАО «Трансфин-М» и ООО «Рейл стрим» на 11,4 млн долларов, похитив не менее 8,6 млн долларов. Ему также вменили ущерб в размере 3,3 млн долларов начисленных процентов и другие эпизоды. Общая сумма ущерба оценивалась примерно в 14,6 млн долларов.
ПАО «Трансфин-М» было признано потерпевшей стороной. Гендиректор «Рейл стрим» Сергей Франк ранее получил четыре года колонии после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и дачи показаний против Тайчера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле столичный суд признал Тайчера виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В 2024 году защита Тайчера предложила освободить его под залог.