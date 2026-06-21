Kyodo: Уровень поддержки правительства Санаэ Такаити достиг минимума

Kyodo: Рейтинг правительства Японии опустился до минимальных для Такаити 55,8%

Tекст: Дарья Григоренко

Рейтинг поддержки правительства Японии упал до 55,8%, самого низкого уровня с октября прошлого года, передает Kyodo News. Снижение происходит на фоне неопределенности в стране из-за экономических последствий конфликта на Ближнем Востоке.

Телефонный опрос прошел после достижения предварительного мирного соглашения между США и Ираном. Согласно результатам, 54,7% респондентов считают, что нет необходимости отправлять японские Силы самообороны в Ормузский пролив для обеспечения безопасности коммерческих судов. При этом 36,6% выразили противоположное мнение.

Из-за высоких цен 43,9% опрошенных поддержали снижение потребительского налога на продукты питания и напитки с 8% до 1%, если это ускорит введение меры. Еще 22,6% высказались за полное обнуление ставки. Поддержка кабинета Такаити снизилась на 5,5 процентных пункта по сравнению с маем, а уровень неодобрения вырос до 27,9%.

Правящая коалиция Либерально-демократической партии и Партии инноваций Японии обещала заморозить налог в 8% на два года. Однако недавно был предложен план снижения до 1% на два года с апреля 2027 года. Опрос также показал, что мнения о расширении состава императорской семьи за счет потомков бывших боковых ветвей разделились: 44% поддержали идею, а 45,4% выступили против.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Санаэ Такаити официально заняла пост премьер-министра Японии.

В феврале нижняя палата парламента переизбрала лидера Либерально-демократической партии на эту должность.

В мае глава японского правительства подтвердила безопасный проход отечественного танкера с нефтью через Ормузский пролив.