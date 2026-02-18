Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.0 комментариев
Такаити переизбрана премьер-министром Японии
Санаэ Такаити, лидер Либерально-демократической партии, была переизбрана на пост премьер-министра Японии.
В ходе голосования в нижней палате парламента за нее проголосовали 354 депутата. Это гарантировало ей победу, так как именно эта палата обладает решающим голосом в выборе главы правительства, передает ТАСС.
Одновременно проходило голосование и в верхней палате, однако у правящего блока там меньшинство. Несмотря на это, именно результат голосования в нижней палате определяет итог – Такаити официально становится премьер-министром.
Большинство мест в нижней палате принадлежит ЛДП и ее партнеру по коалиции – партии «Общество обновления Японии», что позволило без труда обеспечить переизбрание Такаити на пост главы кабинета министров.
Ранее Санаэ Такаити пообещала ужесточить национальную оборонную стратегию и обеспечить защиту территории, воздушного пространства и вод страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Либерально-демократическая партия Японии начала официальные обсуждения создания «азиатской НАТО» в 2024 году.
9 февраля коалиция премьер-министра Японии Санаэ Такаити одержала историческую победу на выборах.