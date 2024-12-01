  • Новость часаВВС России и Сирии нанесли удары по террористам и их снабжению
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

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    1 декабря 2024, 03:17 • Новости дня

    Япония начала обсуждение планов создания «азиатской НАТО»

    Япония начала официально обсуждать концепцию «азиатской НАТО» в правящей партии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Японии начались официальные обсуждения создания «азиатской НАТО» внутри Либерально-демократической партии, что может привести к укреплению военного союза с США и другими странами региона.

    Официальное обсуждение концепции формирования «азиатской НАТО» началось в правящей Либерально-демократической партии Японии, передает ТАСС. В штаб-квартире партии организован специальный комитет под председательством главы Политсовета ЛДП и бывшего министра обороны Ицунори Онодэры. Цель работы специального комитета – обобщение мнений экспертов и подготовка доклада с рекомендациями.

    Идея создания «азиатской НАТО» принадлежит премьер-министру Японии Сигэру Исибе, который начал ее продвигать в 2020 году. Основой структуры должен стать военный союз Вашингтона и Токио с привлечением других стран региона. На данный момент США имеют двусторонние оборонные соглашения с Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и Филиппинами.

    Однако многие в ЛДП скептически относятся к этой идее, указывая на сложность ее реализации. Для создания «азиатской НАТО» потребуются изменения в Конституции Японии. Также есть опасения, что это может обострить конфронтацию с Китаем, который выступает против формирования аналогичных структур в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объявил о создании секретариата для трехстороннего взаимодействия США, Южной Кореи и Японии в различных сферах, включая безопасность. Министерство иностранных дел Северной Кореи (КНДР) осудило укрепление отношений между США, Японией и Южной Кореей, назвав это сотрудничество «азиатской версией НАТО».

    30 ноября 2024, 15:45 • Новости дня
    Захарова прокомментировала заявление Японии о мирном договоре
    Захарова прокомментировала заявление Японии о мирном договоре
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мирный договор с Японией невозможен без отказа Токио от враждебного курса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя высказывания премьер-министра Японии Синдзо Исибы о намерении Токио заключить мирный договор с Россией, Захарова заявила, что невозможно заключить договор без переговоров, а для этого Японии необходимо отказаться от враждебного курса, нацеленного на ущерб России и ее гражданам.

    Захарова также подчеркнула, что под решением «территориальной проблемы», о которой упомянул Исиба, может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы между странами. «Ни о чем другом в свете обновленной Конституции Российской Федерации речи идти не может», – приводит слова дипломата Telegram-канал российского МИД.

    Напомним, премьер-министр Японии Сигэру Исиба в своем выступлении перед парламентом не упомянул поддержку Украины и санкции против России, сосредоточив внимание на мирном договоре с Россией. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не может обсуждать мирный договор с Токио из-за солидарности Японии с недружественными действиями Запада.

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    30 ноября 2024, 13:26 • Новости дня
    Генерал Верховцев оценил готовность Новой Земли к ядерным испытаниям

    Генерал Верховцев заявил, что Полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

    Генерал Верховцев оценил готовность Новой Земли к ядерным испытаниям
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский полигон на архипелаге Новая Земля поддерживается в полной готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний, заявил бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-полковник Владимир Верховцев.

    Российский полигон на архипелаге Новая Земля находится в полной готовности к возобновлению ядерных испытаний, передает ТАСС.

    «Если должностные лица, которые принимают персональное решение по этому вопросу, примут его, то мы готовы это сделать в самое ближайшее время», – отметил Верховцев.

    Он также подчеркнул, что хотя техническая информация, накопленная СССР и США, считается достаточной, возможное возобновление испытаний может быть обусловлено политической необходимостью.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее сообщил, что вопрос о возобновлении ядерных испытаний для России актуален на фоне эскалационного курса США.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшем будущем в России могут появиться новые ракетные комплексы.

    На саммите ОДКБ Путин подчеркнул, что украинской стороне и западным странам следует помнить о наличии у России гиперзвуковых ракет и другого оружия, аналогов которому не существует.

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    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    30 ноября 2024, 06:52 • Новости дня
    Солдаты ВСУ бежали с позиций у Сватово в ЛНР

    Военные ВСУ покинули позиции у Сватово в ЛНР

    Солдаты ВСУ бежали с позиций у Сватово в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины начали покидать позиции в районе Сватова в ЛНР, что квалифицируется как бегство, отметил военный эксперт Андрей Марочко.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали покидать свои позиции в районе города Сватово Луганской народной республики, сообщает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это больше похоже на бегство или самовольное оставление позиций.

    Он добавил: «Юго-западнее Сватово также есть позитивные моменты на линии боевого соприкосновения: боевики начинают покидать позиции в районе населенного пункта Надия. Больше это похоже на бегство или самовольное оставление позиций, но вместе с тем противник пока еще сопротивляется на данном участке местности».

    Ранее Марочко сообщил что российские военнослужащие создали огневой мешок для ВСУ в районе Сватова. Это дало возможность российской армии усилить свое присутствие и давление на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лишились украинские вооруженные силы возможности снабжения и ротации на Сватовском участке из-за успехов российских войск, контролирующих дорогу Боровая-Сватово.

    Мобилизованные граждане Украины под конвоем прибыли на позиции ВСУ в районе Сватова для участия в боевых действиях, получив оружие и боеприпасы после прибытия.

    Российские военнослужащие ударом высокоточного боеприпаса уничтожили под городом Сватово расчет САУ ВСУ, обстреливавший территорию республики.

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    30 ноября 2024, 06:28 • Новости дня
    ВСУ потеряли сотни бойцов и технику под Константиновкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска группировки «Юг» нанесли значительные потери ВСУ, уничтожив до 290 человек и несколько единиц бронетехники в боях под Константиновкой.

    Группировка «Юг»  нанесла значительные потери Вооруженным силам Украины, передает РИА «Новости». Начальник пресс-центра Вадим Астафьев сообщил, что подразделения успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, уничтожив до 290 военнослужащих.

    Артиллерийскими ударами были поражены бронетранспортер, три автомобиля и полевой склад боеприпасов. Улучшение позиций произошло на переднем крае, где велись интенсивные боевые действия. Формирования 54-й механизированной, 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ понесли потери в районах Константиновки, Дачного и Славянска.

    Астафьев уточнил, что успешные действия российской группировки способствуют укреплению положения войск в зоне боевых действий. Поддержка артиллерии и боеприпасов помогла достичь тактического преимущества на передовой. Основное внимание уделяется отражению атак и нанесению максимального урона противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник пресс-центра группировки «Восток» сообщил о потерях ВСУ в зоне ответственности до 140 военных, уничтожении техники и освобождении населенного пункта Раздольное.

    Украинская армия понесла за последние сутки значительные потери, включая 250 военнослужащих и разнообразную военную технику, один украинский солдат сдался в плен, сообщило Минобороны.

    Российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории, сообщало Минобороны.

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    30 ноября 2024, 22:43 • Новости дня
    На севере Харьковской области начались активные бои

    В районе Зеленого Гая и к северу от Купянска начались боестолкновения российской армии и ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области активизировались боестолкновения в районе населенного пункта Зеленый Гай и к северу от Купянска, где продолжается движение российской армии.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о продолжающихся активных боестолкновениях в регионе. По его словам, армия России продолжает движение на харьковском участке фронта, передает ТАСС

    Ганчев отметил, что на данный момент наиболее интенсивные боевые действия наблюдаются в направлении Боровой, в районе населенного пункта Зеленый Гай. Также к северу от Купянска идут бои в направлении Двуречной. Он подчеркнул, что подвижен и северный участок фронта.

    Эти события подчеркивают продолжающуюся напряженность в регионе, где конфликтные действия продолжаются уже длительное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ около Андреевки, Миролюбовки, Шевченко, Гродовки и Димитрова в Донецкой народной республике, отразив 11 контратак штурмовых групп ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Копанки Харьковской области и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около Купянска и других населенных пунктов Харьковской области и Донецкой народной республики.

    Украинские формирования в Харьковской области понесли значительные потери, в частности, группировка войск «Север» ликвидировала у Харькова, Волчанска и Липцов до 30 военнослужащих, две бронированные машины и четыре автомобиля.

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    30 ноября 2024, 21:12 • Новости дня
    В Эстонию прибыли шесть кораблей НАТО

    Шесть кораблей первой группы НАТО прибыли в Таллин для учений «Молния» с Эстонией

    Tекст: Мария Иванова

    Шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин, включая британский фрегат HMS Iron Duke и норвежский штабной корабль HNoMS Maud, для участия в учениях «Молния», которые начнутся 2 декабря.

    Шесть кораблей военно-морской группы НАТО прибыли в столицу Эстонии Таллин, сообщает ERR. Среди них британский фрегат HMS Iron Duke, который первым ошвартовался в Старом порту Таллина в пятницу. В субботу утром к нему присоединились норвежский штабной корабль HNoMS Maud, французский фрегат FS Auvergne, нидерландский фрегат HNLMS Van Amstel, бельгийский фрегат BNS Louise-Marie и патрульный корабль FS Commandant Blaison, передает РИА «Новости».

    По словам главнокомандующего ВМС Эстонии Иво Вярка, военно-морская группа НАТО является «главным ударным кулаком» альянса, ее прибытие связано с «региональными оборонительными планами НАТО». Корабли примут участие в учениях «Молния» (Pikne), которые стартуют 2 декабря и включают силы обороны Эстонии и ее союзников.

    Ранее, в апреле 2023 года, корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО уже посещали Эстонию для совместных учений с эстонскими ВМС, отмечает ERR. Эти действия вызывают обеспокоенность Москвы, в последние годы заявляющей о беспрецедентной активности НАТО у западных границ России. Москва подчеркивает, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на возможные опасности для своих интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Эстонии недалеко от города Выру открылась военная база Reedo, состоящая из 14 строений и способная вместить до тысячи человек, включая вторую эстонскую бригаду и войска НАТО/

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что открытие американской базы ПРО в Польше может привести к увеличению ядерной угрозы.

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    30 ноября 2024, 07:38 • Новости дня
    Минобороны отчиталось об уничтожении 11 БПЛА за ночь

    Российские средства ПВО уничтожили восемь беспилотников над Белгородской областью и три над Черным морем

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы противовоздушной обороны перехватили 11 украинских беспилотников в ночь на 30 ноября, что стало очередной попыткой киевского режима атаковать объекты на территории России.

    В ночь на 30 ноября средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 11 беспилотников самолетного типа, запущенных украинской стороной. По заявлению Минобороны, беспилотники пытались атаковать объекты на территории России, сообщает ТАСС.

    Минобороны уточнило, что восемь из этих беспилотников были сбиты над Белгородской областью, в то время как три другие дрона были уничтожены над акваторией Черного моря. Этот инцидент стал очередной попыткой киевского режима использовать беспилотные летательные аппараты для нанесения удара по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские силы ПВО уничтожили за ночь 47 украинских беспилотников, атаковавших российские территории, включая Ростовскую и Краснодарский край, сообщило Минобороны.

    Кроме того, российские силы противовоздушной обороны 28 ноября за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Краснодарском крае, Брянской области, Крыму и Ростовской области.

    Также силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников на два района Краснодарского края, однако в результате падения обломков была ранена жительница одного из домов.

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    30 ноября 2024, 14:40 • Новости дня
    Bloomberg: Зеленский дал сигнал о готовности отказаться от возврата территорий

    Bloomberg: Зеленский дал сильный сигнал. что готов отказаться от возврата территорий

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский дал понять, что готов прекратить боевые действия на Украине, не добиваясь возврата всех территорий в обмен на «зонтик НАТО».

    Bloomberg расценило заявление Зеленского о «зонтике НАТО» в обмен на мир без возвращения территорий, как «самый сильный сигнал» о желании прекратить боевые действия, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский допустил возможность остановки горячей фазы конфликта, если подконтрольные Киеву территории возьмут «под зонтик НАТО».

    Французский политик Флориан Филиппо назвал слова Зеленского о «зонтике НАТО» ловушкой.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что стремление Украины вступить в НАТО усилит продолжение конфликта и отметил неприемлемость идеи его замораживания.

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    30 ноября 2024, 14:21 • Новости дня
    Швейцария запретила проход войск из ЕС через свою территорию

    Швейцарский сенатор Поджиа заявил о недопустимости прохода войск ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Проход войск или оружия из ЕС через Швейцарию нарушит нейтралитет, и парламент страны будет против подобного шага, заявил швейцарский сенатор Мауро Поджиа.

    По его словам, проход войск или оружия из европейских стран через Швейцарию будет рассматриваться как нарушение нейтралитета страны, передает РИА «Новости».

    Поджиа отметил, что такое действие является неприемлемым, и парламент никогда не согласится с ним.

    Сенатор также указал на вопросы, возникающие в связи с поправками к закону об экспорте оружия. В частности, обсуждается, следует ли считать швейцарское оружие швейцарским спустя пять или более лет после его продажи.

    Несмотря на вопросы, Поджиа подчеркнул, что смягчение закона не обязательно противоречит принципу нейтралитета.

    Ранее крупнейшая швейцарская партия выступила против новой помощи Киеву.

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    30 ноября 2024, 23:07 • Новости дня
    Сирийская армия и ВКС России уничтожили 300 боевиков за сутки

    В Сирии совместные удары армии и ВКС России привели к гибели 300 боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления.

    Сирийская армия при поддержке российских Воздушно-космических сил нанесла ракетные удары по боевикам, сообщает ТАСС. В результате за сутки было уничтожено более 300 террористов. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк подтвердил эту информацию на брифинге.

    Он отметил, что сирийская армия успешно отражает атаки террористов благодаря содействию ВКС России. «Сирийская Арабская Армия отражает атаки террористов при содействии ВКС России. За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. Уничтожено не менее 300 боевиков», – заявил Игнасюк.

    Замруководителя ЦПВС также подчеркнул, что операция по отражению экстремистской агрессии продолжается. В последние недели активность вооруженных группировок значительно возросла, что потребовало активизации сил сирийской армии и российской поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, а ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, ликвидировав более 200 членов группировки «Джебхат ан-Нусра*» в провинциях Алеппо и Идлиб. В нападении террористических формирований в этих регионах задействованы боевики иностранных государств, как заявило Минобороны Сирии.

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    30 ноября 2024, 14:18 • Новости дня
    Французский политик назвал ловушкой слова Зеленского о «зонтике НАТО»

    Французский политик Филиппо назвал слова Зеленского о «зонтике НАТО» ловушкой для Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение Владимира Зеленского мира в обмен на «зонтик НАТО» может привести к глобализации конфликта и третьей мировой войне, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности завершения горячей фазы конфликта в обмен на «зонтик НАТО» являются ловушкой, передает ТАСС.

    По его словам, привлечение НАТО в конфликт может привести к его глобализации и ввергнуть Европу в третью мировую войну.

    Французский политик считает, что это «опасный и порочный план запаниковавшей марионетки».

    Он призвал прекратить финансовую и военную поддержку киевского режима и начать переговоры о мире.

    Ранее Зеленский допустил возможность остановки горячей фазы конфликта, если подконтрольные Киеву территории возьмут «под зонтик НАТО».

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что стремление Украины вступить в НАТО только усилит продолжение конфликта и отметил неприемлемость идеи замораживания конфликта.

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    30 ноября 2024, 17:14 • Новости дня
    В ЕС обновили инструкции для населения на случай войны

    Conversation:Прибалтика и Северная Европа обновили инструкции на случай войны и кризисов

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны, включая Швецию и Прибалтику, разработали новые инструкции для граждан на случай войны и кризисов, пишет The Conversation.

    Страны Прибалтики и Северной Европы начали обновлять инструкции для граждан на случай чрезвычайных ситуаций или войны. Эстония, Латвия и Литва на протяжении последнего десятилетия регулярно обновляли информацию для граждан, предоставляя советы по действиям в критических условиях. В этом году Дания и Норвегия также обновили свои рекомендации, сфокусировавшись на готовности к различным кризисам, передает РИА «Новости».

    Издание Conversation пишет, что Швеция готовится к возможной войне и отключению электроэнергии. Власти распространили бумажные листовки с рекомендациями действий в таких условиях. В Дании информация больше связана с кризисами и включает советы по выживанию в течение трех дней без электричества. Эти рекомендации содержат указания по созданию запаса воды и консервов.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит бороться за свободу и суверенитет, подобно Украине.

    Между тем, Германия планирует расширить сеть бомбоубежищ за счет переоборудования общественных и частных зданий для обеспечения безопасного укрытия для гражданского населения.

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    1 декабря 2024, 00:24 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ДНР трижды за сутки

    ВСУ выпустили восемь боеприпасов по ДНР, ранив женщину

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за минувшие сутки обстреляли ДНР, выпустив восемь боеприпасов, в результате чего была ранена женщина из Селидово, но повреждений домов и инфраструктуры не зафиксировано.

    Как сообщает ТАСС, военные следственные органы СК РФ по региону заявили, что вооруженные силы Украины трижды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) за последние сутки. Всего было выпущено восемь боеприпасов.

    Два из обстрелов произошли на горловском направлении, а один – на красноармейском. В результате одного из обстрелов ранения получила женщина из города Селидово, однако дома и инфраструктура в этих регионах остались нетронутыми.

    Следственные органы продолжают сбор данных по каждому из обстрелов, чтобы установить обстоятельства и виновных в данных инцидентах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 ноября Вооруженные силы Украины обстреливали районы Донецкой Народной Республики пять раз, выпустив 16 боеприпасов на горловском направлении.

    26 ноября украинские боевики обстреляли из артиллерии Энергодар и Запорожскую АЭС, а также запустили три дрона. 23 ноября ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области, выпустив пять ракет. Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» уничтожил три ракеты ATACMS, но две из них достигли цели.

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    1 декабря 2024, 02:51 • Новости дня
    Курды отразили атаку террористов у Алеппо

    Курдские ополченцы отбили нападение «Джебхат ан-Нусра» на предместье Алеппо

    Tекст: Денис Тельманов

    Курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов.

    Ополченцы из курдских «Сил народной самообороны» отразили нападение террористов на предместье Бени-Зейд на северо-западе сирийского города Алеппо, сообщает местная газета Al Watan. Курды успешно предотвратили попытку боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» проникнуть в подконтрольные им районы, нанеся противнику значительные потери. В ходе столкновений десятки террористов были убиты и ранены, а несколько боевиков взяты в плен.

    Официальный представитель коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Фархад Шами ранее заявил о намерении курдов противостоять атаке на Алеппо, которая началась 27 ноября. «Мы внимательно следим за опасными событиями на северо-западе Сирии, и приоритетом для нас остается защита курдского населения в провинции Алеппо», – цитирует его агентство Firat.

    По утверждению Шами, к масштабной вооруженной операции «Джебхат ан-Нусры» причастны турецкие оккупационные силы на севере Сирии. Он заявил, что «эта атака управляется шаг за шагом из Анкары».

    28 ноября командование ВС Сирии сообщило о масштабной атаке террористов на севере страны. Террористы предпринимали попытки наступления на населенные пункты и военные объекты Сирии, а также атаковали позиции правительственных сил. Президент Сирии Башар Асад выразил уверенность в победе над террористами с поддержкой союзников и друзей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала более 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления. Генерал-лейтенант Хосейн Салами из Корпуса стражей исламской революции подтвердил гибель генерал-майора Киюмарса Пурхашеми в Сирии, возложив ответственность на Израиль за активизацию атак боевиков. Авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, сосредоточив их на крупных скоплениях боевиков, их передвижениях и ключевых линиях снабжения.

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    1 декабря 2024, 03:39 • Новости дня
    Венесуэла призвала Запад прекратить поддержку терроризма в Сирии

    Венесуэла потребовала от Запада и Израиля прекратить поддержку террористов в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Венесуэла осудила военные действия против Сирии и потребовала прекратить поддержку террористов, включая «Хайят Тахрир аш-Шам», от западных стран и Израиля, заявив об угрозе миру в регионе.

    Венесуэла выступила с резкой критикой военных действий против Сирии, передает ТАСС. Министерство иностранных дел Боливарианской Республики опубликовало коммюнике, в котором выразило осуждение действиям террористов, возглавляемых группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», запрещенной в России. Эти действия наносят значительный ущерб гражданскому населению и ухудшают гуманитарную ситуацию в Алеппо.

    В коммюнике Венесуэла выразила солидарность с Сирией и ее президентом Башаром Асадом, поддерживая усилия сирийской армии по восстановлению мира. «Сирийская армия гарантирует суверенитет и независимость братской страны», – говорится в заявлении.

    Внешнеполитическое ведомство Венесуэлы призвало международное сообщество осудить продолжающийся терроризм в Сирии и потребовало немедленного прекращения поддержки террористов со стороны западных стран и Израиля. Это, по мнению Каракаса, дестабилизирует Ближний Восток и угрожает региональному и глобальному миру.

    Ранее 28 ноября сирийские военные сообщали, что террористы «Джебхат ан-Нусра» совершили масштабную атаку на севере Сирии, пытаясь наступать на населенные пункты и военные объекты страны. Президент Башар Асад в разговоре с лидером ОАЭ выразил уверенность в способности Сирии победить террористов при помощи союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов. Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления. Генерал-лейтенант Хосейн Салами из Корпуса стражей исламской революции подтвердил гибель генерал-майора Киюмарса Пурхашеми в Сирии, возложив ответственность на Израиль за активизацию атак боевиков.

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