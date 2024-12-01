Япония начала обсуждение планов создания «азиатской НАТО»

Япония начала официально обсуждать концепцию «азиатской НАТО» в правящей партии

Tекст: Денис Тельманов

Официальное обсуждение концепции формирования «азиатской НАТО» началось в правящей Либерально-демократической партии Японии, передает ТАСС. В штаб-квартире партии организован специальный комитет под председательством главы Политсовета ЛДП и бывшего министра обороны Ицунори Онодэры. Цель работы специального комитета – обобщение мнений экспертов и подготовка доклада с рекомендациями.



Идея создания «азиатской НАТО» принадлежит премьер-министру Японии Сигэру Исибе, который начал ее продвигать в 2020 году. Основой структуры должен стать военный союз Вашингтона и Токио с привлечением других стран региона. На данный момент США имеют двусторонние оборонные соглашения с Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и Филиппинами.

Однако многие в ЛДП скептически относятся к этой идее, указывая на сложность ее реализации. Для создания «азиатской НАТО» потребуются изменения в Конституции Японии. Также есть опасения, что это может обострить конфронтацию с Китаем, который выступает против формирования аналогичных структур в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объявил о создании секретариата для трехстороннего взаимодействия США, Южной Кореи и Японии в различных сферах, включая безопасность. Министерство иностранных дел Северной Кореи (КНДР) осудило укрепление отношений между США, Японией и Южной Кореей, назвав это сотрудничество «азиатской версией НАТО».

