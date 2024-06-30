КНДР обвинила США в создании азиатской версии НАТО

КНДР обвинила США, Японию и Южную Корею в создании «азиатского НАТО»

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении МИД страны говорится, что трехстороннее сотрудничество между странами представляет собой военный блок, направленный против КНДР, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ЦТАК.

В сообщении говорится, что в настоящее время США оправдываются тем, что трехсторонние отношения между США, Японией и РК представляют собой отношения взаимодействия, направленные на укрепление стабильности и безопасности в регионе, и не означают «азиатскую версию НАТО». Однако, по данным ведомства, это является всего «лишь уловкой для уклонения от международных обвинений в отношении фабрикации агрессивного блока».

В МИД КНДР также осудили прошедшие с 27 по 29 июня совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи Freedom Edge, назвав их «нагнетанием военной напряженности в регионе».

Ранее американский посол в Японии Рам Эмануэль заявил, что визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам показал, кто станет главным организатором неподконтрольных Вашингтону стран.

Кроме того, министр иностранных дел Японии Еко Камикава сообщила, что страна испытывает серьезное беспокойство в связи с развитием отношений России и Северной Кореи.