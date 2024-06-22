На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?2 комментария
NYT: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США
The New York Times: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США
Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам показал, кто станет главным организатором неподконтрольных Вашингтону стран, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль.
По мнению посла, Путин своей поездкой реализовал «худшие опасения США», передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times .
Издание пишет, что «дерзкий» визит Путина сулит Вашингтону еще больше неприятностей и потенциальных угроз в азиатском регионе , и очень разозлил США.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что деловые Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.