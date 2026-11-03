В Петербурге пропал 12-летний мальчик

Умер народный артист России Дуров

Tекст: Дарья Григоренко

На 87-м году жизни ушел из жизни ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра, народный артист России, почетный гражданин региона Алексей Дуров, сообщило правительство Ульяновской области в Max.

«Многогранный талант, преданность искусству и яркие роли Алексея Дурова оставили след в истории российского театрального искусства. Более 50 лет артист служил Ульяновскому драматическому театру, его работы вызывали искренний отклик у зрителей и признание коллег», – отметил губернатор региона Алексей Русских.

Алексей Дуров родился в 1940 году в Серпухове. Выпускник ГИТИСа имени Луначарского по распределению поступил в Ульяновский драматический театр. Артист участвовал в знаковых постановках, включая удостоенные Государственной премии России спектакли «Обрыв» Ивана Гончарова и «Генрих IV» Луиджи Пиранделло.

Прощание с артистом состоится 5 ноября в Ульяновском драматическом театре имени И.А. Гончарова.

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