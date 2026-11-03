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В Петербурге пропал 12-летний мальчик
В Петербурге пропал 12-летний мальчик, его местонахождение неизвестно со 2 ноября, сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».
«Помогите найти подростка. Со 2 ноября 2026 года его местонахождение неизвестно», – сообщило петербургское отделение «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
Рост пропавшего составляет 155 см, у него темные волосы и темно-зеленые глаза.
Подросток был одет в черную куртку, футболку цвета хаки, зеленые штаны и светлые кроксы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле пропавшую в Петербурге шестилетнюю девочку обнаружили в соседней квартире.
В июне исчезнувший вместе с самокатом петербургский мальчик нашелся в Тверской области вместе с несовершеннолетним приятелем.
В феврале следователи начали искать девятилетнего мальчика в Красносельском районе Петербурга.