По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
При атаке дронов на Брянскую область пострадали четыре человека
Губернатор: Четыре человека ранены дронами в Брянской области
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате атак беспилотников на населенные пункты региона осколочные ранения получили четыре мирных жителя.
«В результате удара вражеского дрона-камикадзе по пгт Климово осколочные ранения получили двое мужчин. Осколками поврежден магазин. Вблизи с. Могилёвцы Климовского района беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Ранены двое мирных жителей», – написал он в Max-канале.
Ковальчук добавил, что при атаке еще одного БПЛА в селе Сачковичи Климовского района повреждены жилой дом и легковой автомобиль, обошлось без пострадавших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ковальчук сообщил о ранении пассажира в результате взрыва украинского дрона над гражданским микроавтобусом.
В октябре женщина получила ранения в результате атаки ВСУ на поселок Белая Березка. При подрыве на взрывном устройстве, сброшенном ВСУ, в регионе погиб 48-летний мужчина.