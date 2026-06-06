В Роскосмосе сообщили о штатной ситуации на МКС после обнаруженной утечки

Tекст: Катерина Туманова

«При наддуве отсека переходной камеры (ПрК) модуля «Звезда» до давления Международной космической станции (МКС) специалисты главной оперативной группы управления Российским сегментом МКС зафиксировали утечку из ПрК», – сказано в Max-канале Роскосмоса.

Российские космонавты обнаружили две потенциальные утечки воздуха во время осмотра. Первое место было заделано нанесением первого слоя двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1». Второе место на конусной части ПрК готовится к герметизации.

Пресс-секретарь НАСА Бетани Стивенс заявила, что из соображений безопасности пять членов миссии SpaceX Crew-12 и космонавт Крис Уильямс перешли в четырехметровую капсулу Crew Dragon, передает CNN.

Астронавты НАСА на время проведения ремонтных работ в переходной камере находились в пристыкованном корабле Crew Dragon. после чего вернулись на борт МКС.

«Безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне. Астронавты НАСА , которые на время проведения ремонтных работ в переходной камере были переведены в пристыкованный корабль Crew Dragon, вернулись на борт МКС для штатного продолжения работы», – сообщили в Роскосмосе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, партнеры согласовали эксплуатацию МКС до 2030 года. Осенью 2025 года российские космонавты успешно загерметизировали четыре сквозные трещины на МКС. Глава Роскосмоса Баканов исключил угрозы для функционирования МКС из-за подобных проблем.