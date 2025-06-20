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Путин заявил о потере ЕС 200 млрд евро из-за отказа от российского газа
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 подчеркнул, что попытки навредить стране обернулись проблемами для самих инициаторов. Так, отказ Евросоюза от российского газа обернулся потерями почти 200 млрд евро.
Президент России Владимир Путин заявил, что недоброжелатели страны сами испытывают негативные последствия от своих попыток навредить России, передает РИА «Новости». В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 2025 года он отметил, что разные страны ищут способы нанести экономический ущерб России.
«Наши недруги, недоброжелатели изыскивают постоянно какие-то способы нанесения нам экономического ущерба. И прежде всего сами от этого страдают», – сказал Путин в своей речи.
По мнению президента, несмотря на внешнее давление, экономика России продолжает развиваться, а инициаторы санкций и других ограничений сталкиваются с ответными трудностями.
Он отметил, что, по оценкам экспертов, а также по данным Евростата, ущерб Евросоюза от отказа от российского газа достиг примерно 200 млрд евро.
Путин заявил: «Наши эксперты посчитали, да и не наши тоже. Это, кстати, по-моему, Евростат тоже дает: ущерб Еврозоны от отказа только на газ, по-моему, для них ущерб составил где-то около 200 млрд евро».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ и обсудил кризисы на Украине и на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал отказ Европы от российской энергии самоубийственным шагом и отметил рост враждебности в отношениях с европейцами. Вице-премьер Александр Новак заявил, что потенциал экономического роста России превышает 3%.