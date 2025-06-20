Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин заявил, что недоброжелатели страны сами испытывают негативные последствия от своих попыток навредить России, передает РИА «Новости». В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 2025 года он отметил, что разные страны ищут способы нанести экономический ущерб России.

«Наши недруги, недоброжелатели изыскивают постоянно какие-то способы нанесения нам экономического ущерба. И прежде всего сами от этого страдают», – сказал Путин в своей речи.

По мнению президента, несмотря на внешнее давление, экономика России продолжает развиваться, а инициаторы санкций и других ограничений сталкиваются с ответными трудностями.

Он отметил, что, по оценкам экспертов, а также по данным Евростата, ущерб Евросоюза от отказа от российского газа достиг примерно 200 млрд евро.

Путин заявил: «Наши эксперты посчитали, да и не наши тоже. Это, кстати, по-моему, Евростат тоже дает: ущерб Еврозоны от отказа только на газ, по-моему, для них ущерб составил где-то около 200 млрд евро».



Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ и обсудил кризисы на Украине и на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал отказ Европы от российской энергии самоубийственным шагом и отметил рост враждебности в отношениях с европейцами. Вице-премьер Александр Новак заявил, что потенциал экономического роста России превышает 3%.