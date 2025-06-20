Новак спрогнозировал переход от охлаждения к нагреву экономики России

Tекст: Александра Юдина

Он напомнил, что по итогам прошлого года экономика выросла на 4,3%, а в текущем году запланирован рост в 2,5%. По оперативным данным, текущий рост оценивается в 1,5%, а в апреле показатель достиг 1,9%, передает ТАСС.

Новак подчеркнул волатильность экономических показателей и указал, что детальный результат можно будет оценить по итогам года, когда ситуация стабилизируется. По его словам, экономическое ведомство России оценивает потенциал роста в 3%, а Банк России – несколько ниже. Новак выразил мнение, что реальный потенциал роста экономики страны превышает 3%.

Вице-премьер также отметил, что российская экономика сейчас находится в состоянии управляемого охлаждения, о чем он сообщил в ходе Делового завтрака «Сбера» на ПМЭФ. По словам Новака, основная проблема заключается в высоких процентных ставках и ограниченном кредитовании.

Он добавил, что необходимо своевременно переходить к понижению ставок, чтобы не упустить момент для оживления экономической активности.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил о сложном сочетании внутренних проблем в экономике России, охарактеризовав их как ситуацию, приближающуюся к «идеальному шторму». Тем временем банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам, максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.