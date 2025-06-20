Россия заявила о намерении выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве

Tекст: Александра Юдина

В заявлении на сайте ведомства указано, что соглашение, подписанное 14 июня 1996 года, утратило смысл и практическое значение в нынешних условиях, так как не соответствует текущему состоянию российско-германских отношений из-за откровенно враждебной политики властей ФРГ и усиливающихся милитаристских тенденций в германском правительстве.

МИД отмечает, что на этом фоне Россия намерена выйти из соглашения, и сейчас идут соответствующие внутригосударственные процедуры.

В заявлении подчеркивается, что руководство ФРГ ведет целенаправленную идеологическую обработку населения Германии в антироссийском ключе и открыто провоцирует обострение военно-политической ситуации.

Министерство также заявило о чрезмерных внешнеполитических амбициях германского правительства, которые затрагивают жизненно важные интересы России в сфере безопасности.

В заключение МИД отмечает, что итоги военных авантюр Германии хорошо известны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине.

Кроме того, спикер МИД Мария Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться» в связи с преследованием главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Она отметила, что правительство Германии «уже не первый год третирует» российские СМИ.