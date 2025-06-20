У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.7 комментариев
ВТБ снизил ставки по ипотеке на новостройки
Банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам, максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта, сообщил заместитель президента – председателя правления банка Александр Пахомов.
С 20 июня ВТБ уменьшил ставки по рыночной и комбинированной ипотеке на новостройки, передает ТАСС.
Пахомов также отметил, что в ближайшее время ВТБ планирует пересмотреть условия по потребительским и автокредитам. Ожидается дополнительное обновление тарифной политики банка для других кредитных продуктов.
Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.
Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.