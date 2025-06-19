Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.2 комментария
Решетников заявил о риске рецессии для российской экономики
Состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ, заявил министр экономического развития Максим Решетников на ПМЭФ.
По его словам, по текущим цифрам наблюдается охлаждение экономики, а по ощущениям страна уже находится близко к переходу в рецессию, передает ТАСС.
Министр также выразил мнение, что существующая модель экономического роста требует изменений, однако такие перемены должны быть проводимы без резких реформ.
Решетников отметил, что обычно в России попытки внедрять новые подходы не всегда оказываются успешными, после чего приходится восстанавливать прежние механизмы. Он подчеркнул важность преемственности и необходимости сосредоточиться на долгосрочных тенденциях и росте потенциала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в экономике России наблюдались признаки переохлаждения. После этого Банк России снизил ключевую ставку до 20%.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку считает, что Центробанк к концу 2025 года способен поэтапно понизить ключевую ставку до 17-18%.