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Банк России снизил ключевую ставку до 20%
Регулятор объявил о снижении ключевой ставки до 20%, объяснив решение изменением макроэкономических условий и необходимостью поддержки экономики.
Центробанк принял решение понизить ключевую ставку на фоне продолжительного периода жесткой денежно-кредитной политики, передает ТАСС.
В пресс-релизе регулятора отмечается, что текущее изменение связано с ослаблением инфляционного давления и необходимостью оказать поддержку экономике страны.
ЦБ также подчеркнул, что будет и дальше внимательно следить за макроэкономическими показателями и при необходимости вновь скорректирует параметры политики.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил поспорить «на десять щелчков» о снижении ключевой ставки Центробанком.
В апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила шансы на изменение ставки и подчеркнула необходимость длительной жесткой денежно-кредитной политики.