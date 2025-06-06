Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ до 17-18%

Аксаков заявил о возможном снижении ставки ЦБ до 17-18%

Tекст: Денис Тельманов

Банк России, скорее всего, примет еще несколько решений о поэтапном снижении ключевой ставки, которая к концу года может достичь 17-18%, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

«Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20% с учетом замедления инфляции и охлаждения экономики. В текущем году регулятор, скорее всего, примет еще несколько решений о поступательном снижении ключевой ставки и может выйти на показатель 17-18% к концу года», – сказал Аксаков.

Он отметил, что рост потребительских цен постепенно замедляется, в первую очередь за счет непродовольственных товаров, чему поспособствовало укрепление рубля. Однако, по его словам, это укрепление может быть временным. Одновременно наблюдается охлаждение экономики и замедление кредитования во всех сегментах из-за высоких ставок и ужесточения регулирования.

Аксаков считает, что Центробанк действует рационально, минимизируя инфляционные риски и поддерживая жесткость денежно-кредитной политики, которая сдерживает рост цен, но не угнетает экономическую активность.

При сохранении благоприятных тенденций Банк России может снизить ставку в июле на один-два процентных пункта, если уменьшатся инфляционные ожидания, сократится дефицит на рынке труда и нормализуется бюджетная политика. Следующее заседание по ключевой ставке назначено на 25 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, регулятор объявил о снижении ключевой ставки до 20%, объяснив решение изменением макроэкономических условий и необходимостью поддержки экономики.

Курс рубля остался практически неизменным после решения Банка России снизить ключевую ставку до 20% годовых.