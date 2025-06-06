К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?4 комментария
Курс рубля не изменился после решения ЦБ снизить ставку
Курс рубля практически не претерпел изменений после решения Банка России снизить ключевую ставку до 20% годовых, следует из данных торгов Московской биржи.
Финансовый рынок сохранил стабильность, несмотря на снижение ключевой ставки Центробанком до двадцати процентов годовых, передает ТАСС.
До официального объявления курса ставка юаня составляла 11,04 рубля, увеличившись на 7,2 копейки по сравнению с предыдущими показателями. К 13.30 мск юань немного усилил рост, поднявшись еще на 8,95 копейки до отметки 11,057 рубля.
В пятницу регулятор объявил о снижении ключевой ставки до 20%, объяснив решение изменением макроэкономических условий и необходимостью поддержки экономики.