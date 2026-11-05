Путин отметил роль Росфинмониторинга в борьбе с хищениями и терроризмом

Tекст: Валерия Городецкая

«Благодаря многолетней, последовательной и системной работе вы накопили мощный кадровый и аналитический потенциал, выстроили прочную техническую базу», – цитирует Путина РИА «Новости».

По его словам, это позволяет выявлять и пресекать каналы финансирования террористов, экстремистов и криминальных группировок, ликвидировать теневые, незаконные финансовые площадки, а также предотвращать хищение денежных средств, в том числе бюджетных.

Глава государства отметил, что ведомство выстроило современную и эффективную систему по противодействию легализации преступных доходов, которая достойно прошла проверку временем и вызовами.

Буквально с нуля были созданы необходимые информационные базы, цифровые инструменты, сформирована методология взаимодействия с банками и правоохранительными органами, налажены широкие связи с коллегами из других стран, добавил президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил о необходимости эффективного использования Росфинмониторингом инструментов финансовой разведки и технологий искусственного интеллекта.

В этот же день глава государства вручил государственные награды отличившимся сотрудникам ведомства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о проведении встречи Путина с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.