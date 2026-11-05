Посол России заявил о заинтересованности Москвы в диалоге с Венгрией

Посол Станиславов: Москва надеется на сохранение форматов сотрудничества с Будапештом

Tекст: Вера Басилая

«Российская сторона сохраняет заинтересованность в продолжении предметного диалога с Будапештом по вопросам, представляющим взаимный интерес», – цитирует Станиславова РИА «Новости».

По его словам, Россия рассчитывает, что прагматичные соображения и объективные экономические интересы двух стран позволят сохранить востребованные форматы двустороннего сотрудничества. Посол отметил, что подобный подход в отношениях, например, демонстрирует Словакия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский назвал отказ Венгрии от российских энергоресурсов выстрелом себе в ногу.

Во вторник глава МИД Венгрии Анита Орбан назвала исчерпанным вопрос о взаимной высылке дипломатических сотрудников с Россией.

В прошлом месяце Служба внешней разведки России сообщила о попытках Брюсселя заставить власти Венгрии отказаться от сотрудничества с Москвой в атомной сфере.