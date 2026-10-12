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    Песков: Путин готов остановить удары по Украине в день выборов
    США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных
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    12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

    15 комментариев
    12 октября 2026, 14:47 • Новости дня

    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом

    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила своему аппарату заставить власти Венгрии отказаться от сотрудничества с Россией в атомной сфере, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Руководство Еврокомиссии выступило главным заказчиком информационной кампании против корпорации «Росатом» и строительства с ее участием АЭС «Пакш-2» в Венгрии, сообщает СВР.

    Отмечается, что фон дер Ляйен поставила задачу заставить правительство венгерского премьера Петера Мадьяра отказаться от взаимодействия с Россией по мирному атому. В качестве «рупора» кампании выбрано издание Politico Europe, а главным исполнителем назначен журналист Бен Макуч.

    В СВР считают, что таким образом евробюрократы расписались в неспособности западных компаний честно конкурировать с Росатомом, а фон дер Ляйен рассчитывает на «оценку по заслугам» за изгнание российской корпорации и замещение ее на западную компанию.

    «Венгерским властям придется делать сложный выбор – поддаться нагнетаемой Брюсселем информационной шумихе и лишить страну надежного источника электрогенерации, способного на десятилетия вперед обеспечить национальную энергобезопасность, либо проявить принципиальность и отстоять интересы своих граждан», – подчеркнули в Службе внешней разведки.

    Летом венгерская сторона заявила о планах замены компании «Росатом» в проекте АЭС «Пакш-2».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не ответил на вопрос о возможном прекращении строительства атомной электростанции «Пакш-2» с участием российской госкорпорации «Росатом».

    Кремль выразил надежду на продолжение экономического сотрудничества с Венгрией, несмотря на внешнее давление.

    12 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США

    Американист Дудаков: Конгресс США не успеет заблокировать дизельную сделку с Россией

    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сделка по поставкам российского дизеля в США нашла в Конгрессе массу противников среди украинских лоббистов. Их заявления могут быть попыткой зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем претендовать на «жирные» гранты по линии Киева, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. По его оценкам, законодатели не успеют заблокировать соглашение Москвы и Вашингтона о поставках топлива до выборов.

    «В Конгрессе США на фоне дизельной сделки Москвы и Вашингтона активизировались представители крупного украинского лобби. Среди них немало «ястребов» в обеих партиях. Что примечательно, особенно заметны те сенаторы и конгрессмены, которым вскоре предстоит покинуть свои посты: на выборах в ноябре они не выдвигаются на новый срок», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он назвал некоторых из них: в частности, Джинн Шахин, Том Тиллис, Брайан Фитцпатрик. «Эти законодатели не связаны электоральными интересами. Вероятно, после отставки они рассчитывают трудоустроиться в лоббистских структурах. Поэтому их протесты против соглашения с Россией могут быть попыткой зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем претендовать на «жирные» гранты», – предположил собеседник.

    По его оценкам, вероятность того, что Конгресс заблокирует дизельную сделку, мала. «Конгрессмены сейчас на каникулах и вернутся к работе уже после выборов. Поэтому я очень сомневаюсь, что украинским лоббистам удастся протолкнуть тот же «Акт Рональда Рейгана о мире через силу» до 3 ноября. А после этого уже будут иные расклады. К тому же у законодателей найдется немало забот помимо этого санкционного билля: им предстоит принять и согласовать в том числе целый ряд бюджетов», – рассуждает Дудаков.

    Если дело дойдет до непосредственных попыток блокировать сделку по поставкам российского дизеля, то у администрации Дональда Трампа есть некоторые рычаги давления. Среди них, например, ограничение работы механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Украине.

    «Белый дом может сослаться на режим чрезвычайной ситуации на фоне серьезного истощения американских запасов вооружений. В таком случае аргументом станет необходимость в первую очередь обеспечить собственную обороноспособность», – допустил эксперт.

    Как полагает аналитик, ситуация отражает «типичный для Штатов раскол». При этом те, кто пытается блокировать сделку с Москвой, оказались в невыгодной позиции. «Как бы кто ни относился к России, для большинства избирателей вопрос высоких цен на топливо имеет приоритетное значение», – объясняет политолог.

    «Трамп успешно использует эту повестку, позиционируя себя как лидера, который может снизить цены. Его оппоненты, настаивающие на запрете закупок российских энергоносителей, проигрывают в глазах электората. С точки зрения политтехнологий это дает главе Белого дома преимущества», – считает Дудаков.

    Впрочем, вряд ли Трампу удастся серьезным образом снизить цены на топливо за счет закупки российского дизеля – объемы слишком невелики. «300 тыс. тонн дизеля или 2 млн баррелей – это половина суточного потребления Америки. Поэтому существенно повлиять на цены вряд ли получится. Но как минимум это позволит Трампу продемонстрировать заботу об интересах простых американцев», – уточнил аналитик.

    По мнению эксперта, сделка поспособствует стабилизации падающих рейтингов президента США, но едва ли позволит американскому лидеру и его сторонникам избежать поражения на выборах.

    Ранее группа сенаторов США от двух партий обвинила Дональда Трампа в нарушении закона за дизельную сделку с Москвой и призвала немедленно отказаться от плана по закупке топлива у России. Под соответствующим заявлением подписались шесть законодателей: республиканцы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кертис, а также демократы Джинн Шахин и Ричард Блюменталь.

    Они посетовали, что Белый дом не проконсультировался с Конгрессом и не представил никаких объяснений в обоснование своего решения. Соглашение с Москвой идет вразрез с прямым запретом на импорт энергоносителей из России, который был принят в 2022 году, заявили сенаторы. По их мнению, Штаты не должны оказывать финансовую поддержку Кремлю, пока продолжаются боевые действия на Украине.

    Кроме того, член Палаты представителей США Брайан Фицпатрик сообщил о намерении добиться голосования для блокировки сделки по закупкам российского дизельного топлива. Он планирует вынести на рассмотрение «Акт Рональда Рейгана о мире через силу» в обход руководства нижней палаты Конгресса, пишет Axios. Впрочем, для запуска процедуры необходимо 218 голосов.

    Напомним, в пятницу Трамп сообщил, что Россия обязалась в кратчайшие сроки поставить более 300 тыс. тонн дизеля немедленно, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после этого. В перспективе объемы поставок могут быть увеличены еще на 3 млн тонн. Таким образом, в общей сложности в рамках этих договоренностей на мировой и американский рынки планируется вывести почти 5 млн тонн российского топлива. По словам главы Белого дома, это необходимо для стабилизации цен накануне ноябрьских выборов в Конгресс США.

    Киев отреагировал на эту сделку крайне болезненно. Владимир Зеленский подверг Трампа жесткой критике за смягчение санкционного давления, назвав соглашение «абсолютно ужасным шагом». Позже американский президент заявил, что Украине надо найти нового лидера, «который сможет заключить сделку» с Россией.

    По его словам, Зеленский «хочет создавать проблемы для всего мира». «Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идет и наносит удары по этим объектам», – возмутился Трамп.

    По информации Financial Times, представители администрации США на протяжении субботы и воскресенья звонили в Европу и Киев, оказывая давление в попытках добиться прекращения атак на российские НПЗ. Американские чиновники намекали, что могут заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Украине, а также прекратить обмен разведданными.

    По оценкам The Wall Street Journal, отношения Трампа и Зеленского переживают самый серьезный кризис со времени их публичной ссоры в Белом доме в феврале 2025 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезна угроза Зеленскому.

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    12 октября 2026, 00:58 • Новости дня
    Захарова раскрыла лингвистический подтекст слов Зеленского о выборах
    Захарова раскрыла лингвистический подтекст слов Зеленского о выборах
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    «Языковая путаница», которую допустил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе интервью на тему нового президента Украины, проявила его базовые убеждения о власти и народе или выявила недостаточное знание языка, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «В оперативно организованном интервью западными СМИ Зеленский, отвечая на заявление Трампа о новом президенте Украины, использовал глагол «choose», а не «elect», и существительное «leader», а не «president». Типа, это прерогатива украинского общества выбирать (а не избирать) своего лидера (а не президента). Класс! Может, от незнания языка. А может, выдал базу. Подтекст такой: украинцы выбрали лидера, чего уж избирать президента», – написала она в Telegram-канале.

    Захарова также обвинила Зеленского в возврате Украины к первобытному строю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выразил мнение, что на Украине необходимо сменить лидера, так как Владимир Зеленский создает проблемы для всего мира.

    На это Зеленский запросил поддержку европейских государств, после чего Британия, Германия и Польша поддержали его, а глава ЕК пообещала денег на оружие.

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    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

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    12 октября 2026, 07:56 • Новости дня
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал европейских союзников закрыть российские консульства, объяснив это мнимыми гибридными атаками Москвы.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал европейских союзников закрыть российские консульства из-за якобы совершаемых Москвой гибридных атак, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    В интервью изданию министр предложил запретить российским дипломатам свободно передвигаться по странам пребывания и сократить их число, как это ранее сделала Варшава. Сикорский также потребовал обязать всех россиян, въезжающих в Евросоюз, предъявлять биометрический паспорт и поддержал идею уменьшить количество выдаваемых туристических виз.

    В российском внешнеполитическом ведомстве ужесточение шенгенских правил неоднократно расценивали как дискриминацию. Последнее генеральное консульство России в Польше закрылось в декабре 2025 года из-за отзыва согласия местного МИД на его работу, ранее прекратили деятельность дипмиссии в Кракове и Познани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России. До этого посол России в Германии Сергей Нечаев указал, что у недоброжелателей страны не осталось ограничителей.

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    12 октября 2026, 03:53 • Новости дня
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    @ IMAGO/Annabelle Gordon//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что администрация президента США Дональда Трампа действует в рамках своих законных полномочий и политического мандата при закупке дизельного топлива, отвергая критику демократов и европейцев за сделку с Москвой.

    «Послушайте, президент Трамп пришел к власти с мандатом работать на благо американского народа, и это хорошо для американского народа», – сказал он в интервью Fox News.

    Бессент также обрушился с критикой на европейских противников сделки с Москвой, назвав их «лицемерами», потому что они «не могут отказаться от российской энергетики», передает CNN.

    Глава Минфина США указал на то, что Европа с начала украинского конфликта направила русским больше денег, чем украинцам, потому что не могут обойтись без  российских энергоресурсов. Бессент назвал энергетическую политику ЕС провальной, а их упреки за действия по снижению цен на топливо лицемерием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр признал невозможность быстрого отказа от российского газа. В воскресенье первая партия российского дизельного топлива отправилась в США.

    Россия заявила о готовности направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизтоплива. Президент США поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива.

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    12 октября 2026, 08:49 • Новости дня
    Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет

    Politico: Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый пакет санкций Европейского союза будет включать ограничения, направленные против российского военно-промышленного комплекса, в частности производства ракет.

    Ограничительные меры в отношении российского военно-промышленного комплекса будут действовать три года, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Министры иностранных дел стран Евросоюза также обсуждают планы по ограничению выдачи виз российским туристам и бывшим военным, а также возможность запретить передвижение российских дипломатов внутри сообщества.

    Всего европейские власти планируют включить в новый пакет санкций около 1,6 тыс. физических и юридических лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о намерении Евросоюза ввести новые санкции против России.

    В четверг Таллин попросил исключить российскую компанию из 22-го пакета ограничений.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали этот пакет санкций.

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    12 октября 2026, 00:06 • Новости дня
    Эксперты назвали российские города с самыми высокими зарплатами

    Новый Уренгой и Салехард возглавили топ городов по уровню зарплат

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидерами по покупательной способности заработков стали северные регионы, тогда как столицы северокавказских республик оказались в конце списка, следует из результатов исследования.

    Первое место среди исследованных городов пятый год подряд занял Новый Уренгой. Чистая зарплата там превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг почти в шесть раз. Вторую строчку занял Салехард, а третью – Анадырь, передает РИА «Новости» итоги своего исследования.

    В первой половине 2026 года средняя начисленная зарплата по России составила 119,2 тыс. рублей, увеличившись на 11,6%. При этом лидером по абсолютной величине доходов стал Анадырь с показателем свыше 238,6 тыс. рублей.

    На втором месте расположилась Москва, где зарабатывают около 194 тыс. рублей.

    В конце списка по покупательной способности оказались Грозный и Нальчик. В этих городах соотношение средней зарплаты и стоимости базовых потребностей составило чуть более двух раз.

    Самые низкие чистые доходы зафиксированы также во Владикавказе, Черкесске, Элисте и Магасе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, статистика показала самые высокие зарплаты в семи регионах России. Росстат самые высокие зарплаты зафиксировал на Чукотке. Профессор Сафонов спрогнозировал рост МРОТ до 29 тыс. рублей.

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    11 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала Киеву денег на ракеты и дроны

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Украины и главы киевского режима Владимира Зеленского, который «призывает к прекращению огня», и заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты.

    «Украина будет в центре внимания Европейского совета на этой неделе. Мы обсудим потребности в финансировании на предстоящий год и способы мобилизации новой глобальной поддержки. На этой неделе ЕС также предоставит дополнительное финансирование для беспилотных летательных аппаратов и ракет. Чтобы укрепить оборону Украины и защитить ее небо», – написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

    Она добавила, что в ЕС намерены открыть еще две группы разделов в рамках переговоров.

    Напомним, Зеленский запросил поддержку европейских государств после критики со стороны Вашингтона, на что Британия, Германия и Польша ответили согласием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.



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    11 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Трамп заявил о согласии России и Украины на энергетическое перемирие

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Киев якобы согласились на взаимную приостановку ударов по энергетическим объектам.

    Стороны конфликта достигли договоренности о взаимном прекращении атак на объекты инфраструктуры, передает слова Трампа ТАСС.

    «С настоящего момента в войне между Россией и Украиной энергетическое перемирие. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!» – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в провале подготовки города к ударам по энергетике.

    Минобороны России анонсировало массированные атаки на объекты украинской инфраструктуры.

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    11 октября 2026, 23:25 • Новости дня
    Стало известно о негодовании Трампа из-за Зеленского

    Axios: Трамп негодует из-за отношения Зеленского к США

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители Белого дома предупредили, что атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы вредят отношениям главы киевского режима Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом больше, чем России.

    «Трамп действительно негодует. Он чувствует, что Зеленский воспринимает США как должное», – сказал представитель Белого дома порталу Axios.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

    До этого американский лидер признался, что украинцам пора бы сменить лидера на более договороспособного, на что Зеленский напомнил, кто решает вопрос о том, кому быть главой Украины.

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    12 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

    ЕС утвердил 22-й пакет санкций против 1,6 тыс. компаний и физлиц из России

    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций в отношении России, включив в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц.

    Новые антироссийские ограничения направлены против оборонного сектора, передает ТАСС.

    «Главы МИД ЕС только что утвердили внесение в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России», – сообщила Каллас.

    Санкции вступят в силу после публикации полного списка в «Официальном журнале» Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет.

    В субботу глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    В пятницу Евросоюз вопреки санкциям рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России.

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    12 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Лавров: Зеленский не заслужил передышку в боевых действиях
    Лавров: Зеленский не заслужил передышку в боевых действиях
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не будет покупаться на очередные обещания Владимира Зеленского, он не заслужил передышку в боевых действиях, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Россия не намерена верить очередным заверениям украинского руководства ради приостановки боевых действий, передает ТАСС.

    «Я не думаю, что передышку он заслужил. Не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания», – заявил Лавров.

    Министр напомнил, что позиция Москвы по этому вопросу была четко обозначена президентом Владимиром Путиным. Россия продолжает достигать целей спецоперации на Украине, которые остаются неизменными, в отличие от зигзагов и виляний Владимира Зеленского и его европейских хозяев, отметил глава ведомства.

    «Его деланое изумление по поводу заявления президента Трампа отражает только одно – ему очень хочется использовать любые слова, любые инициативы, любые идеи, которые попадают в публичное пространство для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке», – подчеркнул Лавров.

    Он также добавил, что Москве не в чем ни перед кем оправдываться.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о согласии Москвы и Киева на такое перемирие.

    Владимир Зеленский удивился заявлению президента США об энергетическом перемирии между Россией и Украиной.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность заключения с Украиной краткосрочного перемирия вместо достижения долгосрочного мира.

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    11 октября 2026, 23:52 • Новости дня
    Axios: Кушнер и Уиткофф отложили визит в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставители президента США по ситуации на Украине Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву на фоне новых дипломатических подвижек в разрешении вопроса, узнал портал Axios.

    На фоне кризиса на Украине представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву, по крайней мере до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и европейцы согласиться на новое единое предложение для президента России Владимира Путина, пишет портал Axios.

    Украинский чиновник сообщил в пятницу, что во время встречи с американскими переговорщиками в Майами Уиткофф и Кушнер пригрозили, что президент США Дональд Трамп может прекратить делиться разведданными США, если Киев продолжит игнорировать запросы.

    Официальный представитель США опроверг это, заявив, что Уиткофф и Кушнер сказали украинцам, что США являются сильным партнером, предоставляющим боеприпасы и разведданные. Поэтому Украина не должна предпринимать действий, которые наносят ущерб американским потребителям, заявили они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

    При этом Axios сообщил о негодовании Трампа из-за отношения Зеленского к США.

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    11 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, сообщила в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Жуковский (Раменское) и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже в стандартный режим работы вернулись аэропорты Внуково и Домодедово.

    Вечером воскресенья Росавиация сообщила, что четыре аэропорта Москвы ввели временные ограничения полетов. На запасные аэродромы ушли более 25 летевших в Москву самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили в ночь на воскресенье 479 украинских беспилотников над 18 регионами страны, а вечером стало известно, что силы ПВО ликвидировали 21 летевший на Москву БПЛА.

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    11 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Песков: Россия сохраняет открытость к переговорному процессу по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва по-прежнему сохраняет готовность к переговорному процессу по Украине.

    «Мы в целом открыты для переговоров. Мы сохраняем нашу открытость», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о том, станет ли проведение выборов на Украине условием для возобновления диалога со стороны Москвы, он отметил, что «об этом пока наш президент ничего не говорил».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков объяснил отказ Киева от мирных переговоров истерикой.

    В четверг представитель Кремля отметил, что искусство дипломатии заключается в возможности выйти на мирный трек.

    В июне президент Владимир Путин назвал условие для диалога по Украине.

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    11 октября 2026, 16:01 • Новости дня
    Запашный заявил о желании украинских артистов выступать в России

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный заявил, что цирковые артисты с Украины регулярно звонят с просьбами разрешить им приехать на работу в Россию.

    Генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный сообщил о регулярных обращениях украинских коллег, передает РИА «Новости».

    «Мы на постоянной основе получаем звонки с Украины. Артисты с Украины готовы приезжать к нам в страну и работать в России», – рассказал Запашный.

    Как организатор фестиваля «Идол» в Москве, он отметил, что сам отговаривает коллег от этого смелого шага. По его словам, на Украине им такой поступок никто не простит.

    Запашный выразил опасения за жизнь желающих посетить Россию артистов, подчеркнув, что соседнее государство с каждым днем все больше становится похоже на террористическое. Он добавил, что остается на связи с коллегами, но просит их пока взять паузу.

    Ранее Запашный рассказал о стремлении украинских артистов попасть на цирковой фестиваль в Москве.

    Напомним, украинским артистам пригрозили увольнением за «Лебединое озеро».

    Оркестр непокоренных представил в Москве масштабный концерт-посвящение Донбассу.

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